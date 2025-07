Intel Arrow Lake Refresh in arrivo entro fine anno con prestazioni IA super potenziate

Nonostante le attese, quindi, non ci saranno miglioramenti drastici in termini di prestazioni CPU, e difficilmente la nuova serie riuscirà a competere direttamente con i Ryzen 9000X3D di AMD in ambito gaming.

Secondo le ultime indiscrezioni, Intel sarebbe pronta a lanciare la serie di CPU Arrow Lake Refresh nella seconda metà del 2025 , con un miglioramento delle frequenze di clock e una nuova NPU4 capace di spingere le prestazioni IA fino a 48 TOPS, rendendo i processori finalmente compatibili con il programma Copilot+ di Microsoft. Secondo quanto riportato da ZDNet Korea, i nuovi chip desktop Arrow Lake Refresh debutteranno entro la fine del 2025, con un incremento marginale nelle frequenze di clock. Una scelta in linea con la strategia di Intel per le precedenti versioni "Refresh" (come nel caso dei Raptor Lake Refresh), che hanno puntato su affinamenti più che su rivoluzioni.

NPU4: l'asso nella manica per l'intelligenza artificiale

La novità più interessante riguarda però il comparto IA: i processori Arrow Lake Refresh integreranno la NPU4, la stessa unità neurale dedicata già presente nella serie Lunar Lake Core Ultra 200V. Questo upgrade porterà le prestazioni di intelligenza artificiale fino a 48 TOPS, un netto salto rispetto ai 13 TOPS della serie Core Ultra 200S attuale. Con questo incremento, i chip Arrow Lake Refresh saranno finalmente abilitati anche alla certificazione Copilot+, requisito chiave per i nuovi PC AI-ready spinti da Microsoft e dai partner OEM.

NPU4 è la stessa NPU dei processori Lunar Lake

Al momento, non ci sono conferme su eventuali migliorie alla GPU integrata o al supporto per memorie più veloci. Anche se si era ipotizzato un incremento generale delle prestazioni sulla scia di quanto visto con Raptor Lake Refresh (circa +14% in single-core), le ultime informazioni suggeriscono che i miglioramenti saranno più limitati.

Intel starebbe intanto già preparando il successore, Nova Lake-S, previsto per il 2026. In questo contesto, la serie Arrow Lake Refresh sembra configurarsi più come una transizione tecnica piuttosto che una vera e propria evoluzione, pensata per colmare il vuoto prima del prossimo salto generazionale.

Voi che cosa ne pensate? Vi aspettavate qualcosa di diverso da Arrow Lake Refresh? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.