Windows 11 supera Windows 10 dopo quattro anni: è il sistema operativo desktop più usato

Ricordiamo che la fine del supporto implica l'assenza di aggiornamenti di sicurezza e varie correzioni, rendendo quindi il sistema più vulnerabile ad eventuali attacchi informatici. Di conseguenza, molti utenti sono stati inevitabilmente spinti a passare a Windows 11, sebbene Microsoft abbia offerto un anno extra di aggiornamenti (ma in questo caso è necessario sincronizzare i propri dati tramite Windows Backup o pagare 30 dollari per dispositivo, quindi 1000 punti Microsoft Rewards).

Ad agevolare questi dati è probabilmente la fine del supporto per Windows 10 , prevista per il 14 ottobre 2025. Ebbene, secondo le informazioni riportate da Stat Counter , Windows 11 ha raggiunto una quota di mercato del 50,88% , rispetto al 46,2% registrato da Windows 10. Un progresso abbastanza lento, dato che Windows 10 aveva raggiunto i 400 milioni di dispositivi attivi in 12 mesi, traguardo raggiunto da Windows 11 dopo due anni.

Cosa ne pensano gli utenti?

In molti avete detto la vostra al riguardo. Alcuni di voi credono che Windows 11 sia il miglior sistema operativo in assoluto, altri vorrebbero continuare a usare Windows 10 definendo "orrendo" Windows 11 e la sua interfaccia. Un altro utente crede che il problema principale delle persone sia la pigrizia e l'arretratezza dell'hardware di chi attualmente utilizza ancora Windows 10.

"Win 11 non ha introdotto pressoché nulla che valga il passaggio", avete scritto, per poi commentare "È sostanzialmente una reskin con qualche funzionalità in più, ma devo dire che, nonostante la titubanza, non me ne sono pentito". Continuate a farci sapere cosa ne pensate!