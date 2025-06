"Windows 11 è molto più veloce di Windows 10", ma i test di Microsoft sono un colossale bluff!

Le recenti dichiarazioni di Microsoft relative alle prestazioni di Windows 11 hanno lasciato un po' tutti di stucco. Yusuf Mehdi, Vice Presidente Esecutivo e Consumer Chief Marketing Officer di Microsoft, ha pubblicato un pomposo post sul blog ufficiale dove elencava i presunti vantaggi prestazionali di Windows 11 in vista della fine del supporto a Windows 10. E fin qui nulla di nuovo, sono mesi che Microsoft fa campagna per spingere il suo ultimo sistema operativo.

Come Microsoft ha manipolato i dati dei test con Windows 11

Come fatto notare dal collega Hassam Nasir di Tom's Hardware, la dichiarazione di Mehdi è accompagnata da una nota in piccolo, dove si legge che il confronto tra le prestazioni è calcolato utilizzando il punteggio multi core del test di Geekbench 6. Ma non è tutto, perché la nota aggiunge che è possibile consultare la metodologia su un sito dedicato. Se provate a cliccare il link al sito, questo non funziona: dovete quindi copiarlo e incollarlo a mano.

Ecco svelata la magia: i PC Windows 11 sono più veloci di quelli Windows 10 perché... sono più nuovi! Incredibile.

Se avete avuto voglia di fare tutto questo, a quel punto vi troverete davanti al testo che potete leggere anche qua sopra e che riportiamo anche qui per renderlo più facile da consultare. Nella pagina si legge che i dati sono "basati su test eseguiti da Microsoft nel dicembre 2024 utilizzando il punteggio Geekbench 6 Multi-core per confrontare una selezione di PC Windows 10 con processori Intel Core di sesta, ottava e decima generazione e PC Windows 11 con processori Intel Core di dodicesima e tredicesima generazione". Ovvero hanno confrontato PC del 2015 con PC del 2022 (o anche più recenti). Abbiamo poche parole per commentare una manipolazione tanto ardita dei dati, se non ricordando che non è la prima volta che Microsoft consideri il cambio di sistema operativo alla stregua di un cambio di PC.

Alla luce di questa discutibile metodologia è lapalissiano che "i PC Windows 11 sono sino a 2,3 volte più veloci dei PC Windows 10". Non vogliamo però infierire oltre, lasciamo a voi commentare la cosa nella sezione apposita qua sotto. Che cosa ne pensate?