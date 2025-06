Windows 10 avrà ancora aggiornamenti gratis: Microsoft cambia di nuovo idea, ma vuole qualcosa in cambio

L'estensione del supporto di Windows 10 non è però incondizionata: se da un lato Microsoft vi regala qualcosa, infatti, dall'altro è evidente che non lo faccia senza avere qualcos'altro in cambio. Andiamo quindi a vedere più nel dettaglio come funziona il tutto.

Vi ricordate tutti gli inviti di Microsoft a cambiare sistema operativo, anzi a cambiare addirittura PC, perché il supporto di Windows 10 stava per scadere? Bene. Ora potete dimenticarvi tutto. Sì perché l'azienda americana, dopo aver detto più e più volte che la scadenza di ottobre 2025 era definitiva, ha ora annunciato un dietro front importante: gli aggiornamenti di sicurezza per Windows 10 saranno gratis per un anno in più , ovvero fino a ottobre 2026.

Come ottenere un anno extra di aggiornamenti di sicurezza di Windows 10

Prima di proseguire, però, ha senso fare un piccolo ripasso di questa storia, o telenovela, degli aggiornamenti di Windows 10, visto che in questo ultimo anno ne abbiamo parlato parecchio. Innanzitutto Microsoft aveva annunciato che il supporto al vecchio sistema operativo sarebbe arrivato fino al 2025; da lì, era iniziata una campagna di convincimento per spingere l'utenza a passare a Windows 11, con consiglio di comprare un nuovo PC, spiegando solo in seguito come avrebbe funzionato il supporto esteso. Nel frattempo era anche diventato possibile installare Windows 11 anche su vecchi PC, a patto di spuntare una casella.

Microsoft, insomma, ha investito parecchie risorse per convincere i suoi clienti a passare a Windows 11, arrivando di fatto a "minacciare" possibili problemi di sicurezza. La campagna, a quanto pare, non ha infine raggiunto i risultati sperati, e Windows 10 è ancora utilizzato da quasi metà degli utenti Steam. Da qui, probabilmente la decisione di estendere il supporto per un altro anno. In cambio, dicevamo, di qualcosa.

Per accedere all'anno extra di aggiornamenti di sicurezza gratuiti, infatti, è necessario sincronizzare il sistema online tramite un account Microsoft. Ciò significa che il semplice possesso di un account Microsoft e l'accesso con esso non saranno sufficienti. La condizione esplicita impone l'utilizzo dell'applicazione Windows Backup, integrata nel sistema operativo, per la sincronizzazione delle impostazioni del PC.

La procedura per ottenere l'estensione degli aggiornamenti di sicurezza di Windows 10

Questa applicazione consente di salvare una varietà di dati, tra cui configurazioni del sistema, credenziali di accesso, applicazioni, file, documenti, foto e video; si appoggia su OneDrive, il servizio di cloud storage di Microsoft, che offre 5 GB di spazio gratuito. Secondo le indicazioni di Microsoft, la sincronizzazione richiesta per l'anno gratuito si riferisce primariamente alle impostazioni del PC, suggerendo una quantità di dati relativamente contenuta. Per coloro che preferiscono mantenere un account locale o non desiderano sincronizzare i propri dati tramite Windows Backup, l'anno aggiuntivo di supporto sarà comunque disponibile, ma a pagamento, con un costo stimato di 30 dollari per dispositivo o l'equivalente di 1.000 punti Microsoft Rewards.

Voi che cosa ne pensate di questa mossa di Microsoft? Siete già su Windows 11 o questa novità vi farà restare ancora un po' sul vecchio sistema? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.