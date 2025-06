L'update 1.0.6 di Assassin's Creed Shadows arriva oggi con un nuovo livello di difficoltà e una storia inedita

Stando alle note pubblicate sul sito ufficiale della serie, la patch verrà pubblicata alle 16:00 italiane di oggi, 25 giugno. Peserà circa 6,27 GB su PS5, 19 GB su Xbox Series X|S, 9 GB su Mac, 17 GB per la versione PC e 8,5 GB per quella in vendita su Steam.

Come annunciato la scorsa settimana, oggi Ubisoft pubblicherà il corposo aggiornamento 1.0.6 di Assassin's Creed Shadows su tutte le piattaforme. Tra le novità di maggior peso, include una nuova storia inedita e il livello di difficoltà Incubo.

Rufino e la difficoltà Incubo

L'aggiornamento include un crossover con Critical Role, la celebre webserie statunitense in cui un gruppo di doppiatori professionisti gioca a Dungeons & Dragons in diretta streaming. Grazie a questa collaborazione ha dato vita a una nuova missione della storia intitolata "A Critical Encounter", dove potremo recrutare un nuovo alleato. Si tratta di Rufino, interpretato da Robbie Daymond, un vecchio amico di Tomiko e di Heiji, che chiederà una mano a Naoe e Yasuke per fermare un'organizzazione segreta dal perpetrare una serie di omicidi.

Completando questa missione, sbloccheremo Rufino come nuovo alleato. In aggiunta riceveremo anche un banner a tema Critical Role per il nascondiglio e sarà possibile anche acquistare un pacchetto armi a tema nello store interno del gioco.

Rufino, interpretato da Robbie Daymond

Un'altra novità importante è la difficoltà Incubo, pensata per i giocatori in cerca di una sfida elevata. In questa modalità, i parry richiedono un tempismo perfetto, altrimenti si subirà comunque danno. I nemici infliggeranno più danni del normale, saranno più attenti e aggressivi nelle fasi stealth, e Naoe potrà essere udita o individuata più facilmente anche mentre si muove nell'ombra. Le risorse di combattimento come adrenalina, razioni e oggetti shinobi saranno inoltre più difficili da trovare.

Tra le altre aggiunte troviamo l'opzione per mostrare i copricapi anche nelle scene cinematografiche, l'introduzione del sistema di allerta nell'open world, tre nuove impostazioni di telecamera durante l'uso del cavallo, e un preset grafico Ultra Low su PC pensato per i giocatori con hardware meno potente. Infine, l'aggiornamento porta con sé numerose correzioni di bug, sia minori che più noti. Per l'elenco completo vi rimandiamo alle note ufficiali della patch 1.0.6, a questo indirizzo.