Assassin's Creed Shadows: trapela la possibile data di uscita dell'espansione, con una curiosa coincidenza

Sappiamo già che Assassin's Creed Shadows avrà un'espansione della storia chiamata Gli Artigli di Awaji, ma non è ancora nota la data di uscita ufficiale di questo pacchetto aggiuntivo, che potrebbe però essere trapelata online nelle ore scorse, dimostrando peraltro una curiosa coincidenza, o forse un pessimo tempismo per Ubisoft.

In base a quanto riferito da ACN_Daily su X, account praticamente specializzato in informazioni sul mondo di Assassin's Creed, sembra che la data di uscita del primo pacchetto aggiuntivo sulla storia di Shadows sia destinato a uscire il 6 ottobre 2025, come sembra emergere da una sorta di foto "rubata" e finita online.

Sappiamo che probabilmente il DLC in questione è previsto arrivare nel corso del 2025 e, a questo punto, l'uscita dopo l'estate risulta verosimile, ma in precedenza Tom Henderson aveva riferito che il lancio era probabilmente fissato per settembre da Ubisoft, dunque non sappiamo come prendere questa nuova informazione.