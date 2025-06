Huawei Watch 5, la recensione dello smartwatch definitivo. O almeno che prova ad esserlo

In un panorama degli indossabili sempre più affollato e competitivo, dove i dispositivi spesso si assomigliano, Huawei si distingue con una proposta che promette di ridefinire gli standard. E dopo aver esplorato soluzioni dedicate agli sportivi come il Watch Fit 4 Pro, l'attenzione si sposta ora su un prodotto che punta decisamente più in alto: Huawei Watch 5. Questo orologio non è un semplice successore, ma una vera e propria evoluzione del Watch 4. Si posiziona in una fascia ibrida tra lo smartwatch puro e lo sportwatch, con un'enfasi marcata sul monitoraggio della salute che non scende a compromessi in quasi nessuna area. L'obiettivo dichiarato di Huawei è ambizioso: creare l'orologio definitivo, capace di adattarsi a ogni esigenza, sia in termini di benessere quotidiano che di prestazioni sportive più intense. L'azienda cinese ci sarà riuscita? Scopriamolo nella recensione di questo Huawei Watch 5 .

Caratteristiche tecniche di Huawei Watch 5

Huawei Watch 5 è disponibile in due misure, 42 mm e 46 mm, con casse realizzate in acciaio inossidabile (anche nel più pregiato 904L) o titanio aerospaziale, e protetto da un vetro in cristallo di zaffiro bombato. Il suo display LTPO AMOLED circolare è un punto di forza assoluto, offrendo una risoluzione di 466 x 466 pixel su pannelli da 1,38 o 1,5 pollici a seconda del modello, con una luminosità di picco eccezionale di 3000 nit che assicura leggibilità ottimale in ogni condizione di luce.

La grande novità tecnica è il sensore laterale X-TAP, posizionato tra i pulsanti, che integra sensori di pressione, cardio PPG e rilevatori di impulsi elettrici, permettendo in circa 60 secondi di misurare nove parametri vitali come battito cardiaco, ECG, SpO2, rigidità arteriosa e temperatura cutanea tramite la funzione One Tap Health Glance. Per gli sportivi, include un GPS a doppia frequenza estremamente preciso e il monitoraggio di oltre 100 sport, con supporto per mappe cartografiche offline e la resistenza all'acqua fino a 5 ATM (40 metri per le immersioni).

A livello di connettività, spicca il supporto eSIM, che garantisce autonomia per chiamate e dati anche senza smartphone: purtroppo, però, non ancora tutti gli operatori offrono la possibilità di utilizzare l'eSIM in profilo condiviso, quindi serve una verifica con il provider per evitare sorprese. Ci sono poi Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6, mentre il sistema operativo HarmonyOS Next 5.1 assicura fluidità e un'interfaccia curata. Un'altra caratteristica distintiva è l'eccellente autonomia, che va dai 4-6 giorni in uso standard fino a 11 giorni in modalità risparmio energetico, con una ricarica completa che richiede circa 60-90 minuti. Sebbene sia tecnicamente pronto con NFC, la funzione di pagamento contactless non è ancora attiva in Italia, nonostante sia passato ormai un mese dall'uscita del dispositivo.

Il contenuto della confezione di Huawei Watch 5

Il prezzo varia a seconda della misura e del cinturino: si parte da 449€ per il modello con cassa in acciaio inox 316L e cinturino in fluoroelastomero, sia nella variante da 42mm sia in quella da 46 mm, fino ad arrivare a 649€ per il modello da 46mm con cassa in titanio aerospaziale e cinturino in titanio e il modello da 42mm con cassa in acciaio inox 904L e cinturino in titanio oro sabbia (lo stesso che abbiamo provato noi). La differenza tra le due tipologie di acciaio inossidabile è che l'acciaio inox 904L è più pregiato: si tratta dello stesso materiale di alcuni orologi classici premium ed è noto per la sua maggiore resistenza alla corrosione.

Huawei Watch 5

Scheda tecnica di Huawei Watch 5