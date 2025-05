Huawei Watch Fit 4 Pro, la recensione di uno smartwatch molto bello, ma che ha qualche problema

Huawei Watch Fit 4 Pro si presenta come un'evoluzione significativa nella gamma degli smartwatch Huawei, mantenendo un design elegante e leggero. Questa nuova serie, di cui fa parte anche il Fit 4, punta a ridefinire l'esperienza d'uso degli smartwatch, integrando tecnologie innovative in un formato pensato per il benessere quotidiano e le attività sportive più impegnative. Questa versione Pro, in particolare, introduce materiali di pregio e capacità specifiche per il monitoraggio della salute.

In confronto, Huawei Watch Fit 4 condivide molte delle funzionalità principali, come il display AMOLED da 1.82 pollici e il sistema di monitoraggio della salute, ma rinuncia ai materiali premium come il titanio e il vetro zaffiro. Inoltre, il modello base non integra il sensore ECG, il supporto avanzato per il freediving, il e ha il display che si ferma a 2.000 nit di luminosità.

La connettività include un doppio GPS per una localizzazione più accurata e il supporto a diversi sistemi di navigazione satellitare. La batteria promette un'autonomia fino a 10 giorni, 7 giorni con un uso regolare. La compatibilità è garantita sia con dispositivi Android sia iOS, ma per tutte le funzioni vocali e l'AI Voice serve uno smartphone con EMUI 10.1 o superiore. Il peso si attesta sui 30.4 grammi con uno spessore di 9.3 mm, mantenendo una portabilità confortevole.

Per quanto riguarda gli sport, una delle novità più rilevanti è il supporto per il freediving fino a 40 metri, con informazioni in tempo reale, avvisi di sicurezza ed esercizi di apnea statica. Gli appassionati di golf apprezzeranno la modalità Golf con accesso a oltre 15.000 mappe di campi globali e il tracciamento preciso delle distanze. Per gli amanti del trail running, è presente una modalità dedicata con mappe di contorno offline. Si segnala inoltre la presenza di un altimetro.

Huawei Watch Fit 4 Pro è dotato di un ampio display AMOLED da 1.82 pollici , con una luminosità di picco che raggiunge i 3000 nit e assicura un'ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole. La protezione è affidata a un resistente vetro zaffiro, affiancato da una lunetta in lega di titanio. Sotto la scocca, troviamo il sistema Huawei TruSense , ulteriormente potenziato con un nuovo Modulo Super-Sensing Distribuito. Questo sistema avanzato permette un monitoraggio preciso di parametri vitali come ECG, frequenza cardiaca e livelli di ossigeno nel sangue (SpO₂). Non mancano le funzionalità per la gestione del ciclo mestruale e il monitoraggio della respirazione durante il sonno.

Sul lato destro della cassa si trovano due tasti fisici: quello superiore consente di accedere alle applicazioni e ha una corona digitale girevole per l'esplorazione dei menu, mentre quello inferiore permette di selezionare rapidamente un'attività sportiva o di spegnere e di richiamare l'assistente vocale (che, come detto, non è disponibile però su dispositivi senza EMUI).

Come il modello base, anche la versione Pro presenta un design che si adatta a diverse occasioni, dallo sport all'uso quotidiano. Il cinturino con strap 3D (diverso dal semplice strap del Fit 4) leggermente elasticizzato assicura confort e un ottimo sistema di aggancio, che non fa mai pensare che l'orologio sia sul punto di sganciarsi. Di contro, però, la stoffa utilizzata impiega un po' di tempo ad asciugarsi e non restituisce una sensazione particolarmente piacevole dopo un allenamento intenso o dopo una doccia.

Esperienza d'uso

L'esperienza d'uso di Huawei Watch Fit 4 Pro è fluida e completa, grazie all'interfaccia intuitiva e alle numerose funzionalità integrate. Il display AMOLED offre colori vividi e una buona leggibilità delle informazioni. Anche il GPS è molto preciso e non abbiamo mai avuto particolari problemi a prendere il segnale. Il sistema TruSense si è rivelato preciso nel monitoraggio della salute, con numerosi parametri presi in considerazione: molto interessante, in particolare, la funzione ECG, che crea un tracciato dettagliato (pur senza valore medico) del ritmo sinusale sfruttando anche il rilevamento del battito dal polpastrello tramite il sensore laterale.

Il menu della applicazioni di Huawei Wathc Fit 4 Pro ricorda da vicino quello di Apple Watch

Le funzionalità dedicate allo sport sono molto avanzate in questa versione Pro. La modalità Freediving con il monitoraggio in tempo reale e gli avvisi di sicurezza rappresenta una novità interessante per gli appassionati di immersioni. Allo stesso modo, la modalità Golf con l'accesso alle mappe dei campi e il tracciamento preciso delle distanze offre un supporto specifico per i golfisti. Per il trail running, le mappe di contorno offline si rivelano uno strumento prezioso per l'esplorazione di nuovi percorsi.

Per il resto, le funzioni di fitness al chiuso sono sono numerose ma abbastanza basilari. Non ci ha entusiasmato soprattutto la sezione dedicata all'allenamento in palestra: manca completamente di opzioni di personalizzazioni e non si può inserire il peso sollevato, il numero di ripetizioni e nemmeno dividere l'allenamento in serie per misurare i tempi di recupero. Di conseguenza anche il numero delle calorie bruciate risulta poco preciso.

La classica ruota degli obiettivi è presente anche sugli smartwatch Huawei

La possibilità di rispondere alle chiamate direttamente dall'orologio, grazie al microfono e all'altoparlante integrati (funzionalità presente anche sul Fit 4), è invece molto utile e funziona bene. Meno bene, invece, l'opzione di blocco dello schermo, visto che permette di rispondere al volo alle notifiche: non abbiamo ben capito in quali circostanze possa tornare utile, mentre ci è capitato più volte di rispondere con "OK" in modo completamente casuale a dei messaggi ricevuti sotto la doccia. E, a proposito di messaggi, la tastiera è contestuale è inutilizzabile e la dettatura si abilita solo in abbinamento a dispositivi con EMUI 10.1 o superiore. Di conseguenza, quindi, emoji e messaggi predefiniti risultano spesso le uniche opzioni per risposte rapide.

La ricarica è magnetica con la base proprietaria che si collega alla corrente via USB-C

La durata della batteria varia ovviamente in base all'utilizzo, ma che in generale si attesta su buoni livelli. Anche con le nostre abitudini, che prevedono circa 3-4 allenamenti a settimana, siamo arrivati a una oltre 7 giorni d'uso senza attivare mai la modalità a risparmio energetico.

L'app companion

L'applicazione Huawei Health si configura come un elemento centrale per la gestione e l'analisi dei dati raccolti dallo smartwatch, offrendo una panoramica chiara e dettagliata delle attività fisiche, del sonno e dei parametri di salute. Permette poi di personalizzare l'aspetto dello smartwatch, scaricando nuove watch face, installando applicazioni aggiuntive e modificando le impostazioni del dispositivo.

Alcune schermate di Huawei Health

È però fin troppo intrusiva a livello di permessi e sono necessari davvero tanti passaggi per attivare le varie funzioni dello smartwatch. Inoltre non ha una grande compatibilità con altre applicazioni di gestione della salute e, in generale, con le app dell'ecosistema Android. Un esempio su tutti: si può scaricare un'app di terzi per controllare la musica su Spotify (che richiede anche un'app companion da scaricare dopo aver scaricato l'AppGallery di Huawei), ma l'assenza dell'app ufficiale rende impossibile sentire la musica offline. Se volete farvi una corsetta senza portare il telefono, insomma, non potete usare Spotify. Non siamo poi riusciti ad attivare il Wallet da app per poter effettuare pagamenti tramite NFC.