Huawei Watch 5 ufficiale: modelli, prezzi e data di uscita del nuovo smartwatch con X-Tap

X-Tap distingue tra diversi livelli di tocco e pressione: tenendo premuto il sensore X-Tap per tre secondi, si avrà accesso immediato a One-Tap Health Glance, un rapporto sanitario completo che comprende 9 metriche chiave come la variabilità della frequenza cardiaca (HRV) o la saturazione di ossigeno nel sangue, il tutto fornito in 60 secondi.

Huawei Watch 5: colori e prezzo

Huawei Watch 5 è già disponibile nelle edizioni Sand Gold e Beige, disponibili per il modello da 42 mm, e nell'edizione Purple disponibile per il modello da 46 mm. La variante da 42 mm utilizza acciaio inossidabile 904L, mentre quella da 46 mm adotta titanio di grado aerospaziale, un materiale più leggero del 45% e quasi due volte più resistente dell'acciaio inossidabile. Entrambe le dimensioni sono disponibili anche in acciaio inossidabile 316L con design minimalisti, offrendo una scelta di materiali premium tra stili compatti e più grandi. Ogni versione è dotata di un robusto vetro zaffiro sferico, noto per la sua impressionante durezza e chiarezza.

Huawei Watch 5

Ci sono poi tre materiali per il cinturino: titanio, fluoroelastomero e materiali compositi, che imita la texture della pelle pur essendo inodore, impermeabile e resistente alle macchie. I cinturini in pelle liscia sono disponibili nelle texture denim (beige) e seta (viola).

I nuovi Huawei Watch 5 sono disponibili a partire dal 15 maggio 2025 nei maggiori store di elettronica di consumo, online e offline, con un prezzo consigliato da 449€ a 649€ a seconda del modello, nelle colorazioni Purple, Silver, Brown, Blue, Black, Beige, Sand Gold, White, Green. In aggiunta è disponibile una promozione esclusiva fino al 29 giugno 2025, solo su Huawei Store Italia, che comprende le FreeBuds 6i, cinturino in regalo e l'estensione della garanzia di 12 mesi con Huawei Care.

Di seguito il dettaglio dei prezzi per ciascun modello:

Huawei Watch 5 46mm Black Fluoroelastomer: €449

Huawei Watch 5 46mm Dark Brown Composite: €549

Huawei Watch 5 46mm Grey-Purple Composite: €549

Huawei Watch 5 46mm Titanium: €649

Huawei Watch 5 42mm Light Green Fluoroelastomer: €449

Huawei Watch 5 42mm White Composite: €449

Huawei Watch 5 42mm Beige Composite: €549

Huawei Watch 5 42mm Sand Gold Titanium: €649

Voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto trovate la nostra recensione di Huawei Watch Fit 4 Pro.