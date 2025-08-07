X testa la verifica dell’età con l'IA di Grok: viene richiesto un selfie obbligatorio

La piattaforma X sta preparando un nuovo sistema per verificare l'età degli utenti, sfruttando le proprie tecnologie di intelligenza artificiale sviluppate da xAI. La mossa si inserisce nel contesto delle nuove normative del Regno Unito, che impongono alle piattaforme online l'obbligo di proteggere i minori da contenuti inappropriati.

In risposta all'Online Safety Act britannico, che obbliga i social e i motori di ricerca a implementare misure efficaci di controllo dell'età, X ha cominciato a testare una nuova procedura di verifica tramite selfie. L'obiettivo è garantire che solo gli utenti maggiorenni possano accedere a contenuti sensibili all'interno dell'app.