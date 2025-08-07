X testa la verifica dell’età con l'IA di Grok: viene richiesto un selfie obbligatorio

La piattaforma X sta preparando un nuovo sistema per verificare l'età degli utenti, sfruttando le proprie tecnologie di intelligenza artificiale sviluppate da xAI. La mossa si inserisce nel contesto delle nuove normative del Regno Unito, che impongono alle piattaforme online l'obbligo di proteggere i minori da contenuti inappropriati.
In risposta all'Online Safety Act britannico, che obbliga i social e i motori di ricerca a implementare misure efficaci di controllo dell'età, X ha cominciato a testare una nuova procedura di verifica tramite selfie. L'obiettivo è garantire che solo gli utenti maggiorenni possano accedere a contenuti sensibili all'interno dell'app.
Strumenti chiave
Nonostante X si sia inizialmente opposta alla legge, sostenendo che limiti la libertà di espressione, sembra ora intenzionata a conformarsi, anche in previsione di possibili regolamentazioni simili in altri Paesi. Alla fine di luglio, l'azienda aveva già annunciato un pacchetto di misure per l'accertamento dell'età, tra cui il controllo dei dati associati all'account e lo stato dell'abbonamento a X Premium.
Due strumenti chiave sono in fase di sviluppo:
- stima dell'età tramite immagine; gli utenti dovranno caricare un selfie in tempo reale, che verrà analizzato dall'intelligenza artificiale per stimare l'età.
- Verifica tramite documento d'identità; sarà possibile caricare un documento ufficiale per una stima più precisa dell'età.
Una strategia diversa da Meta
Diversamente da Meta, che ha esternalizzato il processo a fornitori specializzati, X punta a gestire tutto internamente, utilizzando la propria IA, inclusa Grok, per alimentare il sistema di verifica.
Screenshot trapelati online mostrano un'interfaccia in fase di test, in cui si precisa che l'immagine sarà usata solo per determinare l'età. Resta però da capire quanto siano affidabili questi sistemi. In altri casi, utenti più esperti sono già riusciti ad aggirare simili controlli utilizzando VPN, documenti falsi generati da IA o perfino selfie di personaggi dei videogiochi.