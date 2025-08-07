Nintendo Switch 2 è di nuovo disponibile su gamelife, anche in bundle con Mario Kart e Pokémon Z-A

Nintendo Switch 2 è ora disponibile all'acquisto sul sito gamelife , dopo una prima fase di lancio caratterizzata da un'elevata domanda e una disponibilità limitata. La console può essere ordinata direttamente online o ritirata nei punti vendita fisici.

Sul portale sono attualmente acquistabili due versioni: la console singola e il bundle che include Mario Kart World, la nuova iterazione della celebre serie di corse Nintendo. Entrambe le edizioni rientrano nell'offerta ufficiale lanciata da gamelife in collaborazione con Nintendo. Chi ha voglia di aspettare qualche settimana potrebbe optare per l'edizione con in bundle Leggende Pokémon: Z-A, in arrivo il 16 ottobre 2025.

Ci sono anche i giochi

Nonostante la console sia compatibile con la stragrande maggioranza dei videogiochi pubblicati sull'originale Nintendo Switch, cominciano ad essere tanti i giochi in grado di sfruttare pienamente le rinnovate capacità tecniche di Switch 2.

Il più atteso è sicuramente Leggende Pokémon: Z-A, il nuovo capitolo dei mostri tascabili. Non si tratta, però, di un capitolo "ufficiale", ma di uno spin-off che riprende alcune delle dinamiche che hanno reso Leggende Pokémon: Arceus un successo e le evolve ulteriormente, per tante nuove avventure e, ovviamente, pokémon da catturare.

A questo indirizzo potrete trovare l'offerta per Leggende Pokémon Z-A, mentre qui tutti gli altri giochi disponibili per Nintendo Switch 2, come EA FC 26, Donkey Kong Bananza e tanti altri.

Tutti i clienti Pro di gamelife otterranno un 5% di sconto su tutti questi giochi, che possono anche essere oggetto di buyback, ove previsto.