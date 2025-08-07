Content Warning è in arrivo su Nintendo Switch 1 e 2, ecco il trailer dell'Indie World

Durante l'Indie World di oggi è stato annunciato che Content Warning arriverà su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 nel corso del 2026, puntando a conquistare i possessori della piattaforma ibrida giapponese dopo il grande successo riscosso su PC.

Il nostro obiettivo nel gioco è quello di diventare una star dell'orrore... rischiando la pelle! Caratterizzato da atmosfere horror e da un impianto cooperativo per un massimo di quattro giocatori, Content Warning mescola abilmente tensione, comicità e creatività, portandoci nel cuore di un'avventura tanto inquietante quanto spassosa.

Durante le partite dovremo scendere negli abissi del Vecchio mondo, filmare eventi paranormali con una videocamera manuale e caricare tutto su SpookTube per diventare virali; il tutto nell'ambito di sessioni divise in tre fasi: una in cui si organizza la spedizione, l'altra in cui si effettuano le riprese e infine un'ultima sessione gestionale.

Avremo modo di personalizzare il nostro avatar con uno stile ASCII molto particolare, utilizzare diversi dispositivi e poi fare attenzione a elementi come l'ossigeno, che può esaurirsi e porre fine ai nostri sogni di gloria prima del tempo.