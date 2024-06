Content Warning ha venduto molto bene su Steam dopo il lancio gratuito, ecco i numeri ufficiali

Pensato come un'esperienza horror cooperativa per un massimo di quattro giocatori, Content Warning ci mette al comando di un gruppo di amici che si pongono l'obiettivo di diventare famosi grazie alla creazione di video destinati a diventare virali.

Il nuovo fenomeno di Steam

Come sappiamo, il fenomeno dei giochi "trending" su Steam ha prodotto negli anni hit di proporzioni impressionanti, e Content Warning, protagonista di un lancio devastante, si pone senza dubbio come l'ennesimo esempio.

A catturare l'attenzione degli utenti è stato in questo caso il peculiare stile grafico adottato dagli sviluppatori, ma anche il mix di meccaniche cooperative, la presenza della chat vocale e l'umorismo nero che pervade l'intera esperienza.

Un ottimo biglietto da visita per un progetto che è stato sviluppato in gran parte in un mese e non è dunque il frutto di anni di lavoro, a tutto vantaggio dei margini che gli autori stanno realizzando grazie alle vendite totalizzate finora.

Se ancora non conoscete il fenomeno Content Warning, alcuni giorni fa abbiamo pubblicato un approfondimento che spiega cos'è il gioco parodia e come mai ha avuto un successo così strepitoso.