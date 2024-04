Content Warning: cos'è il gioco parodia e come mai ha avuto un successo così strepitoso

Se volete essere dei veri content creator dovete essere pronti a fare di tutto per diventare virali, anche rimetterci la pelle. In breve, questa è l'idea alla base di Content Warning, un nuovo gioco horror cooperativo che è diventato immediatamente uno dei più scaricati dai giocatori.

Se volessimo prendere seriamente l'idea dietro al gioco , Content Warning rappresenterebbe una critica al lato peggiore della creazione di contenuti: fare qualcosa di stupido e pericoloso dando priorità al risultato piuttosto che ai propri amici e desiderando solo di vedere le visualizzazioni e i guadagni aumentare, per poi spendere tali soldi per ottenere risultati superiori e ripetere tutto da capo o fallire miseramente e "morire di tristezza" (è questo il game over del gioco) poiché la fama è l'unica cosa che conta. Forse però è meglio non prendere tutto così seriamente, altrimenti si elimina il divertimento.

Content Warning non ha una vera e propria progressione e non ha una componente narrativa , se non quella creata dai giocatori stessi. Con i soldi guadagnati dalle riprese ci si può potenziare e ottenere oggetti di scena che rendono i video migliori. Sempre ovviamente che abbiate dalla vostra alleati disposti a impegnarsi e a sacrificarsi per le visualizzazioni.

Ogni giocatore ha una quantità massima di ossigeno e deve evitare di farsi fare la pelle... oppure no. Lo scopo è infatti creare dei contenuti virali da pubblicare a fine giornata e la persona più importante è quella che tiene la telecamera. Si lavora di squadra, con gli alleati che devono illuminare i mostri per assicurare più visualizzazioni nel video. Il risultato è chiaramente un mix di riprese in movimento caotiche e piene di urla dei partecipanti.

Si tratta infatti di una chiara presa in giro al mondo di YouTube e Twitch , ispirato in particolar modo da coloro che vanno a caccia di spettri e altre creature sovrannaturali in luoghi abbandonati, fingendo di trovare sempre qualcosa di assurdo ed esagerando le proprie reazioni. Ogni partita dura tre giorni in-game e il team di massimo quattro giocatori deve scendere nel "Vecchio mondo", un luogo buio e in bianco e nero dove risiedono mostri più strani che spaventosi.

Content Warning è stato creato da cinque persone in sei settimane ed è pubblicato da Landfall Games, editore noto per piccoli giochi distribuiti il primo di aprile ogni anno che tendono a essere parodie di famosi generi. Anche Content Warning non è da meno.

Perché Content Warning ha avuto successo

6 milioni di copie gratuite, 700.000 unità vendute: non male per sei settimane di lavoro

Con oltre sei milioni di download, un 93% di recensioni positive e un picco di giocatori connessi contemporaneamente pari a 204.439 (58esimo migliore di sempre su Steam), Content Warning è definibile un successo. Non un successo stratosferico come è stato Palworld, ma considerando i valori produttivi alle spalle (ripetiamo, cinque persone in sei settimane), parliamo di numeri seri, ufficialmente il miglior risultato per l'editore.

Cosa gli ha permesso di diventare virale in questo modo? Il primo motivo è il più ovvio: era gratuito durante le prime 24 ore. I sei milioni di download indicati dall'editore fanno riferimento alle copie gratuite. Successivamente Content Warning è stato messo in vendita a 7,79€ e ha piazzato ben 700.000 copie in una settimana. Quest'ultimo è il dato più importante e riconferma che ha saputo attirare l'interesse del pubblico.

Non è lo streamer che sceglie il contenuto, SpookTuber

Il successo ovviamente ha spinto i content creator a salire in carrozza e dedicarsi a un prodotto che in un certo senso si prende gioco di loro, ma che al tempo stesso esiste e può vivere solo grazie a loro.

Content Warning è perfetto per il mondo delle live, essendo esso stesso un gioco "sulle live". È accessibile, facile da comprendere dal punto di vista dello spettatore, caotico e senza una trama. Si può tranquillamente iniziare a guardare il proprio streamer preferito a metà diretta ed essere subito immersi in quanto sta accadendo, senza che ci sia bisogno di capire come si è arrivati a quel punto. Si fonda inoltre come detto sulla capacità dei partecipanti di creare scenette: molti twitcher sono intrattenitori di professione e, che vi piacciano o meno, sanno fare il proprio mestiere; Content Warning è un parco giochi, uno spazio creativo che dà gli strumenti per farsi le proprie avventure.

Continuate a riprendere costi quel che costi

Durerà? Difficile a dirsi. Già da vari giorni il numero di giocatori connessi contemporaneamente non supera i 30.000, contro il picco di lancio di 200.000. I dati di Twitch sono invece migliori in proporzione (picco di quasi 60.000 nelle ultime 24 ore rispetto al momento della scrittura, con oltre 157.000 come picco massimo di spettatori contemporanei). Anche in questo caso è credibile che i numeri calino nell'arco delle settimane, come accaduto a Palworld. Solo giganti come GTA 5, LoL e Rainbow Six Siege hanno le basi per durare a lungo e Content Warning per il momento sembra essere solo un filo d'erba in mezzo a sequoie.