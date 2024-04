Content Warning: più di 700.000 copie vendute su Steam, per 6 milioni regalate

Gli sviluppatori di Content Warning, i ragazzi di Landfall, avevano una grandissima paura quando hanno messo il gioco a pagamento su Steam. Il motivo? Prima avevano regalato 6 milioni di copie e temevano che applicare un prezzo alla loro opera avrebbe scontentato la comunità. Invece sono riusciti a vendere 700.000 copie nel giro di pochi giorni.

Content Warning è un titolo che sfida i giocatori a registrare dei video paurosi per farli diventare virali su SpöökTube. È stato disponibile in forma completamente gratuita per 24 ore, prima di diventare a pagamento per un prezzo di meno di 10€ (7,79€).

Durante il periodo gratuito, Content Warning è stato aggiunto a 6 milioni di account, una risposta completamente inattesa da parte di Landfall, come spiegato da Wilhelm Nylund, il CEO della compagnia.

Comunque sia, non stiamo parlando degli sprovveduti in merito: Landfall ha creato diversi giochi gag diventati virali, come Totally Accurate Battle Simulator e Totally Accurate Battlegrounds, quindi in qualche modo ha un'ottima conoscenza di come stimolare certe reazioni nel pubblico e sa bene quello che fa.

Come spiegato a PC Gamer, Nylund immaginava che qualcosa del genere sarebbe accaduto, ma non aveva idea del livello di successo che avrebbe raggiunto: "Sentivamo che Content Warning sarebbe stato più grande di altri progetti simili di minore portata, ma non ci aspettavamo una tale velocità. C'è stata grande eccitazione e tanta confusione sulla velocità con cui è esploso."