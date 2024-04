Stellar Blade: il nuovo trailer mostra alcuni boss, in un gioco di luci e ombre

Shift Up ha pubblicato un nuovo trailer il suo venduto gioco d'azione, Stellar Blade. Questo filmato si occupa di mostrarci più nel dettaglio i Naytiba, ovvero i mostri che dovremo combattere nel videogioco.

Ancora più precisamente, il video di Stellar Blade si dedica ai boss, ovvero i nemici più potenti. Il filmato mostra tre creature, due delle quali sono già note ai giocatori della demo.

Il primo è un essere alato classificato come un Alpha, la sua caratteristica è l'estrema velocità e l'aspetto più umanoide rispetto ad altre creature. Il secondo è lo Stalker, che viene affrontato dai giocatori nella sezione aggiuntiva che si sblocca dopo il completamente delle demo di Stellar Blade. Infine, vi un nemico più grosso che ancora non è stato mostrato nel gioco in modo chiaro e che ha una testa a forma di ruota.

Il video non permette di vedere le creature nel dettaglio, in quanto è tutto un gioco di ombre e luci, ma forse anche per questo le rende più affascinanti, visto che rimane un certo senso di mistero.