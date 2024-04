Children of the Sun, l'indie di Devolver Digital vende meno del previsto? Assolutamente no

Children of the Sun è uno degli ultimi indie di Devolver Digital ad arrivare sul mercato e vi era il dubbio che non stesse avendo successo. Ora, però, l'editore ha affermato che Children of the Sun ha superato le aspettative e che è sulla via del successo.

Il tutto è nato da una discussione iniziata su Twitter, dove Lewis Burnell di ICO Partners - compagnia PR - ha affermato che probabilmente il gioco stava vendendo sotto le aspettative. "Children of the Sun ha ricevuto un'enorme copertura mediatica e recensioni eccezionali. Nel giorno di pubblicazione, ieri, ha raggiunto un picco di 208 giocatori, il che significa che probabilmente venderà circa 5.000 unità nei prossimi sette giorni. Senza dubbio al di sotto delle aspettative di Devolver". Ha scritto Burnell.

Devoler però ha replicato affermando: "Grazie per l'interesse dimostrato. Il gioco ha già superato le previsioni per la prima settimana ed è sulla buona strada per il successo. Siamo molto soddisfatti dell'accoglienza e la collaborazione con sviluppatori singoli su piccoli progetti è fondamentale per la nostra etichetta".

Se preferite una spiegazione più breve: "Sta roba è figa", dice Devolver Digital in un secondo tweet.

Ovviamente tutto questo non significa che Devolver Digital stia affermando che Childern of the Sun abbia venduto "molto", ma che le vendite ottenute non sono considerate dall'editore inadeguate.