iPhone SE 4 ricompare in alcuni leak che parlano delle specifiche tecniche

La serie, famosa per offrire un' esperienza iPhone a un prezzo più accessibile , è stata oggetto delle speculazioni di un insider che ha rivelato dettagli su ciò che possiamo aspettarci, ossia se, in soldoni, Apple riuscirà a proporre un'opzione di maggior valore rispetto a quanto visto qualche anno fa.

Special Edition OLED

Ultimi rumor su iPhone SE 4

Secondo quanto riportato da Notebook Check e Nguyen Phi Hung su X, iPhone SE 4 sembra rivelarsi un'opzione di una certa solidità per gli amanti dell'ecosistema Apple.

Le specifiche preliminari includono uno schermo OLED LTPS da 6,1 pollici con un refresh rate di 60Hz.

La fotocamera del telefono sarà in grado di registrare video fino a 1080p e includerà una modalità fotografica potenziata dall'intelligenza artificiale.

Esteticamente, il telefono assomiglierà molto a iPhone 13 sul fronte, con supporto per Face ID, e sul retro assomiglierà ad iPhone XR, ma con una fotocamera singola.

Non ci sono state novità rilevanti rispetto a quanto si era detto qualche mese fa riguardo il notch.

Il telaio sarà realizzato con alluminio della serie 7000 e vetro sia sul fronte che sul retro, ma senza la protezione in ceramica tipica di altri modelli di Cupertino.

È stato anche menzionato il supporto Wi-Fi 6, 6 GB di RAM LPDDR5 e un modem Snapdragon X70.

Alcune fonti ipotizzano una batteria da 3279 mAh e la possibilità di ricarica sia tramite cavo che senza fili.

L'A16 Bionic di Apple e il chip UWB Apple U1 alimenteranno sotto il cofano.