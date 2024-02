Con iPhone SE 4, Apple potrebbe abbandonare un elemento di design tradizionale

Siamo giunti alla quarta generazione di smartphone Special Edition targati Apple.

Noto con la denominazione interna "Ghost" e con il numero modello D59, iPhone SE 4 si distinguerà probabilmente per l'abbandono del design simile ad iPhone 8 che aveva caratterizzato la serie, andando a optare per un aspetto più in linea con gli attuali modelli, in particolare, avvicinandosi ad iPhone 14.

Il nuovo dispositivo probabilmente erediterà molte caratteristiche dei suoi predecessori più avanzati, come l'adozione del Face ID al posto del Touch ID e dei bordi piatti al posto di quelli arrotondati.

Non si prevedono modifiche alla batteria, che dovrebbe mantenere una capacità di circa 3279 mAh, né alla fotocamera posteriore da 48 megapixel, seguendo la filosofia di mantenere i costi di produzione contenuti per rendere il dispositivo accessibile a un ampio pubblico di consumatori.