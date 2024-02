Undisputed: disponibile la modalità Carriera per il simulatore di boxe su Steam

La versione in accesso anticipato su Steam di Undisputed si è arricchita di una modalità chiesta a gran voce dai giocatori, ovvero la Carriera , grazie alla quale ora è possibile creare un atleta da zero e guidarlo alla gloria.

Un promettente simulatore di boxe in accesso anticipato su Steam

Per chi non lo conoscesse, Undisputed è un simulatore di boxe realizzato da Steel City Interactive e attualmente disponibile in accesso anticipato su Steam al prezzo di 39,99 euro.

La parola chiave dietro al progetto è "realismo" e per questo motivo gli sviluppatori hanno realizzato oltre 60 pugni differenti e strumenti difensivi, nonché una meccanica di footwork rivoluzionaria per rendere quanto più autentici i match. Inoltre, troviamo oltre 14 location per i combattimenti, una rosa con più di 50 pugili reali, diverse impostazioni per regolare la difficoltà, molteplici stili di IA differenti, danni ed effetti della deformazione facciale realistici. Se volete saperne di più, vi rimandiamo al nostro provato di Undisputed.