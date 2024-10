Undisputed, come si riporta la boxe nel mondo dei videogiochi?

Dopo quasi due anni di accesso anticipato, Undisputed ha recentemente esordito a tutti gli effetti su PC e console, tappa importante di un processo tutt'altro che esaurito e che includerà nei prossimi mesi aggiornamenti, espansioni e ovviamente patch correttive. Come abbiamo scritto nella recensione di Undisputed , non si tratta di un prodotto perfetto, quanto di una simulazione che trasuda passione da tutti i pori, qualità che si palesa nell'attenzione per il dettaglio palpabile e in una serie di caratteristiche che donano carisma alla produzione.

Da appassionati, per appassionati

Potresti raccontarci come sei finito a sviluppare Undisputed, gioco che riporta sulla scena un titolo di boxe, dopo anni di assenza di una simulazione di questo tipo?

Lavoro nell'industria da 18 anni e negli ultimi tre sono stato impegnato nella realizzazione di Undisputed. Ho collaborato con Epic Games per un decennio e prima ancora con Electronic Arts, dove sono stato coinvolto nella realizzazione di alcuni titoli sportivi. Tuttavia, ho sempre voluto lavorare su un gioco di boxe. Così ho cercato l'occasione per imbarcarmi in questo progetto. Sono venuto a conoscenza di Undisputed e ho contattato su LinkedIn il fondatore di Steel City Interactive, Ash Habib. Gli ho detto che dovevo assolutamente lavorare su questo gioco, l'ho pregato di trovare un posto per me. Per fortuna ha voluto darmi un'occasione.

Secondo te è essenziale essere appassionati di questo sport per creare una simulazione di pugilato? Quanti appassionati ci sono nel team di sviluppo?

Sì, direi che è essenziale. Il punto focale del nostro gioco è proprio la boxe intesa in senso autentico e puro. Questo gioco esiste e questo studio esiste perché volevamo creare il prossimo grande gioco di pugilato. È passato molto, troppo tempo dall'ultimo. Abbiamo molte persone nello studio, soprattutto il nostro fondatore Ash e i suoi fratelli, che hanno iniziato il progetto con questo desiderio in testa, proprio perché sono grandi fan della boxe. Anch'io sono un grande appassionato di boxe, ma ce ne sono in ogni dipartimento dell'azienda, nel team artistico, nel team di design e nel team di gameplay. Ciononostante non ci siamo affidati solo alla nostra conoscenza diretta. Uno dei vantaggi su cui abbiamo potuto contare, e di cui ci riteniamo molto fortunati, è che abbiamo lavorato da vicino con persone nel mondo della boxe. Siamo diventati parte della comunità della boxe, che a conti fatti è relativamente piccola. Essere in stretto contatto con combattenti e organizzatori della World Boxing Council ci ha fornito un sacco di risorse in termini di informazioni. Lavoriamo anche con Compubox, che si occupa delle statistiche dei combattimenti, che ci ha fornito una marea di dati con cui abbiamo settato il grado di realismo del gioco. Quindi sì, penso che sia essenziale, e siamo fortunati ad avere molte persone appassionate di pugilato nel nostro studio, oltre ad avere accesso a persone nel mondo della boxe che sperano che il gioco abbia successo.

Dall'accesso anticipato ad oggi, Undisputed è migliorato sotto qualsiasi aspetto

In passato i giochi di boxe, anche quelli arcade, erano molto più comuni. Pensi che questa mancanza rappresenti un'opportunità per Undisputed, o invece certifichi un disinteresse generale verso le simulazioni di pugilato?

Per come la vedo io, è decisamente un'opportunità. Se solo potessi contare i commenti su Instagram degli ultimi anni, delle centinaia di persone che chiedevano continuamente quando sarebbe uscito il nostro gioco. Volevano sapere a tutti i costi la data d'uscita! C'è una lunga tradizione di giochi di boxe che risale a circa 40 anni fa, con molti giochi arcade e alcuni giochi di simulazione. Per noi, è un'opportunità. Volevamo fare questo gioco a prescindere, perché ne siamo appassionati. Ovviamente è importante conoscere le dimensioni del pubblico potenziale, perché vogliamo che il nostro studio continui a crescere e ad avere successo. Ma in definitiva, vogliamo soprattutto raggiungere le persone che amano la boxe, che cercano un gioco di boxe e che, come noi, lo stanno aspettando da tempo. Quindi sì, penso che sia un'opportunità e credo che Undisputed ricorderà alle persone quanto possa essere divertente un gioco di pugilato, specialmente per quelli che non hanno mai avuto la possibilità di giocarci. Se sei molto giovane, magari non hai mai giocato a simulazioni di questo tipo.

Undisputed avvicina in ogni modo possibile la simulazione al reale, ingressi dei pugili nel ring compresi

Undisputed è in accesso anticipato da gennaio 2023. Quali feedback avete ricevuto dagli utenti durante questo periodo? Quali miglioramenti sono stati effettuati in base a questi feedback?

Tantissime cose. I giochi sportivi di questo tipo puntano al realismo e all'autenticità. I giocatori ti dicono quando qualcosa non sembra funzionare in modo coerente. Per noi, il viaggio in accesso anticipato è stato in primis un impegno per rispettare la pubblicazione dei nuovi contenuti che avevamo promesso, sia in termini di nuovi combattenti, che di arene. Abbiamo anche iniziato l'accesso anticipato senza la modalità carriera, che era una delle cose che i giocatori aspettavano con impazienza e su cui ci hanno offerto moltissimi feedback. Tuttavia, la maggior parte dei commenti ricevuti riguardavano il gameplay. Le persone che hanno giocano ad Undisputed in accesso anticipato sono molto appassionate, e, come noi, ritengono che la base debba essere il realismo autentico della boxe. Quindi, abbiamo ricevuto molti feedback su questioni relative al bilanciamento, come per i pugni che andavano a bersaglio che inizialmente non sembravano abbastanza potenti. Durante una fase dell'accesso anticipato, se colpivi l'avversario molte volte, non sembrava che si facesse molto male e questo tradiva il livello di realismo che ci eravamo prefissati di raggiungere. Abbiamo lavorato su questa caratteristica e lo stesso vale per la stamina. I giocatori vogliono che la stamina conti, che le scelte prese durante il combattimento abbiano un impatto sul risultato finale. Molti feedback riguardavano anche i colpi stessi: alcuni non sembravano abbastanza potenti, come il nostro montante, che per un po' non era come lo volevamo. Altri colpi, come il diretto in arretramento, erano troppo efficaci. Quindi sì, ci sono stati tanti aspetti su cui abbiamo lavorato grazie ai feedback.

Il lavoro svolto sul bilanciamento durante l'accesso anticipato è evidentissimo

Non è facile inventarsi nuove meccaniche di gioco nel genere delle simulazioni sportive, ma voi ci state provando con una modalità carriera piuttosto innovativa. Ce ne parleresti più nel dettaglio?

La modalità carriera è molto incentrata sulle scelte. Naturalmente, puoi scegliere un pugile con licenza presente nel gioco, quindi se vuoi iniziare come un giovane Muhammad Ali e iniziare la tua carriera nei suoi panni, puoi farlo. Oppure puoi utilizzare l'editor per creare te stesso o un pugile di cui puoi modellare le fattezze. Inizi combattendo in un torneo amatoriale e scegliendo il team che ti circonda. Quando abbiamo parlato con i pugili, ci hanno detto che le persone che li circondano hanno un grande impatto sulla loro carriera. Così una delle prime cose che fai nel gioco è firmare un allenatore, un cutman e un manager. Non volevamo che questo fosse semplicemente una formalità, qualcosa da spuntare e basta. Volevamo che le scelte fossero significative. Alcune delle persone che scegli ti daranno vantaggi specifici. Alcuni allenatori, per esempio, ti offrono particolari benefici e puoi anche legarti a queste figure a lungo, o decidere di cercarti un altro allenatore più affermato. Questo è un dilemma che anche i veri pugili affrontano: l'allenatore che ti ha seguito all'inizio della carriera potrebbe essere quello con cui hai un buon rapporto, e noi abbiamo creato un sistema di affinità che rafforza il legame tra il pugile e il suo allenatore, aumentando le abilità del pugile. Così devi decidere di volta in volta se restare con l'allenatore per costruire questo legame, o cercare una soluzione più rapida cambiando allenatore, ma senza beneficiare dell'affinità accumulata. Altre scelte includono la palestra che scegli, che potrebbe offrirti vantaggi diversi in vari aspetti del combattimento e la negoziazione degli incontri. La schermata di negoziazione degli incontri è una delle più divertenti della modalità carriera, dove puoi vedere, ad esempio, la percentuale della borsa che ti spetta e negoziare aspetti come le settimane di allenamento. Se non ti alleni abbastanza, questo avrà effetti negativi su di te, ma un allenamento più lungo ha un costo maggiore. Inoltre sarà importante gestire la propria immagine pubblica con i media, aumentando la popolarità e permettendoti di negoziare incontri più importanti. Ci sono molte meccaniche che si sovrappongono e tante scelte che puoi fare. Un altro aspetto di cui siamo orgogliosi è che quando scegli gli avversari, ci sono molte informazioni che ti consentono di capire che tipo di atleta sia: sono pugili che tendono a difendersi? Sono aggressivi? Poi così puoi valutare se affrontarli sia una buona buona o pessima scelta in base a come hai sviluppato il tuo pugile. Potresti, per esempio, avere messo tutti i punti di crescita nella potenza, ma non nella resistenza, quindi sarà più consigliabile scegliersi un avversario con molta resistenza e una mascella debole, sapendo che potresti vincere per KO nelle prime fasi del match.



Anche gli infortuni hanno un'influenza enorme sulla progressione nella carriera

Undisputed è un titolo che punta alla simulazione, ma che vuole anche essere divertente per tutti. Come avete cercato di rendere l'esperienza bilanciata?

Il pugilato, alla base, è uno sport molto semplice. Anche a livello superficiale, le persone capiscono il concetto di "colpire e non essere colpiti". Quindi, anche per chi non conosce il pugilato, o non ha mai giocato a un gioco di questo genere, sarà possibile padroneggiare i controlli e divertirsi. Potresti iniziare giocando a una difficoltà più bassa, ma pensiamo che la profondità delle meccaniche di gameplay sarà apprezzata anche dai neofiti. Se ti diverti a mettere KO gli avversari alla difficoltà più bassa, potresti voler aumentare la sfida e imparare a padroneggiare elementi come il tempismo, la distanza e combinare diversi colpi, tutte cose che rendono la boxe eccitante. Tutti i giocatori, e in particolare quelli che amano i giochi sportivi, apprezzano la profondità e la possibilità di sviluppare strategie. Se sei un fan di giochi come EA Sport FC, Madden o NBA 2K, apprezzerai anche qui quella profondità che ti consente di affinare la tua strategia e migliorare progressivamente.