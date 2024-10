Annunciato un nuovo "RPG psicologico" dagli autori del seguito cancellato di Disco Elysium

Longdue è un team ancora piccolo, formato da una dozzina di sviluppatori che hanno però grande esperienza nell'industria, provenendo da team come Bungie, Rockstar Games e Brave at Night.

Approfittando del quinto anniversario di Disco Elysium , Longdue ha dunque annunciato la formazione del team e anche qualcosa del nuovo progetto in sviluppo, destinato a continuare sullo stile del capostipite ma offrendo una storia nuova e un'ambientazione inedita, con la volontà di rappresentare un nuovo punto di riferimento per i cRPG "artistici".

Longdue è un nuovo team formato da quelli che dovevano essere i principali sviluppatori del seguito di Disco Elysium , che è stato poi cancellato in seguito ai turbolenti eventi che hanno portato allo sfaldamento del team ZA/UM, che sta sviluppando un nuovo " RPG psicologico " visto come una sorta di seguito spirituale dell'ottimo gioco di ruolo di partenza.

Primi dettagli su uno strano ma interessante RPG

Il nuovo gioco in sviluppo punta a esplorare le interconnessioni tra coscienza e subconscio, a quanto pare, tra il visto e il non visto, riprendendo gli elementi più psicologici di Disco Elysium.

Il logo di Longdue

È ambientato in un mondo in cui "le scelte si intrecciano tra la psiche del personaggio e l'ambiente", in cui i giocatori si trovano a viaggiare in un paesaggio in costante mutamento, plasmato da forze interne ed esterne.

Il nuovo gioco di ruolo introduce una meccanica definita da "RPG psicogeografico", in cui ogni decisione rimodella sia il mondo che i personaggi che lo abitano, in base a quanto riferito da Longdue.

In questa esperienza, i confini tra la mente e l'ambiente si confondono, scontrandosi e trasformandosi a ogni scelta, guidando i giocatori attraverso un paesaggio narrativo in continua evoluzione.

La descrizione è molto interessante e il fatto che provenga da alcuni degli autori di Disco Elysium è certamente promettente, dunque rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni, a partire dal titolo del gioco in questione.