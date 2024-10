Il nuovo robot Tesla Optimus "fa di tutto": è un nuovo passo verso "l'abolizione della povertà"?

Musk ha quindi mostrato un video in cui Optimus svolge compiti quotidiani come portare un pacco in casa e innaffiare le piante. Ha inoltre affermato che Optimus potrà "fare praticamente qualsiasi cosa", come portare a spasso il cane, fare da babysitter, tagliare l'erba e servire drink. Ma vediamo più nel dettaglio le novità del robot.

All'evento "We, Robot" non poteva manca il momento "Io, Robot", con Elen Musk che si è preso il palco per mettere in scena una scenetta e mostrare così i progressi di Tesla nel campo della robotica con la nuova generazione di Tesla Optimus , il robot umanoide dell'azienda.

La nuova generazione di robot Tesla Optimus

Partiamo con l'informazione più attesa: il prezzo di Optimus, secondo Musk, si aggirerà tra i 20.000 e i 30.000 dollari nel lungo termine. "Penso che questo sarà il prodotto più grande di sempre, di qualsiasi tipo", ha dichiarato Musk, aggiungendo che Optimus porterà a una "trasformazione fondamentale per la civiltà".

In attesa che in futuro faccia di tutto, per ora ci accontentiamo che faccia qualcosa

Dopo la presentazione, il livestream dell'evento ha mostrato alcune persone interagire con i robot Optimus. I robot non hanno però svolto azioni particolarmente complesse, limitandosi a salutare e a consegnare piccoli gadget. Un robot è stato anche in grado di giocare a morra cinese con un ospite.

I passi in avanti sono però evidenti. Non dimentichiamo, infatti, che la prima presentazione di Optimus, solo nel 2021, era stata accolta con scetticismo, praticamente come uno scherzo, visto che era avvenuta con un uomo in costume da robot che ballava sul palco. Già nel 2022, però, Tesla aveva mostrato un prototipo in grado di camminare, seppur in modo incerto. La nuova generazione di Optimus sembra aver fatto progressi significativi, ma la strada verso un robot in grado di svolgere compiti complessi è ancora lunga.

Il robot Tesla Optimus alle prese con delle uova

Musk ha promesso che Optimus sarà prodotto in volumi elevati, raggiungendo milioni di unità, e che contribuirà a creare un futuro senza povertà (e chissà che non volesse citare un politico italiano con questa sua affermazione). Sta di fatto che, ad oggi, prodotti come il futuristico van autonomo per il trasporto di massa oppure il taxi del futuro senza tassisti presentato all'evento "We, Robot" sono ancora lontani dall'entrare nella nostra quotidianità.

Voi che cosa ne pensate? Tra quando vedremo questi prototipi nelle nostre case? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.