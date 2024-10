Robovan: il futuristico van autonomo di Tesla per il trasporto di massa

Musk ha spiegato che il Robovan è pensato per il trasporto ad alta densità, in grado cioè di ospitare fino a 20 persone o di essere utilizzato per il trasporto merci. L'obiettivo è quello di ridurre drasticamente i costi di trasporto, portandoli a 5-10 centesimi per miglio.

Il Robovan è una sorpresa, ma fino a un certo punto

Il Robovan è destinato ad essere impiegato nel Tesla Network, il servizio di ride-hailing autonomo che Tesla sta sviluppando, e potrà essere utilizzato anche dai clienti Tesla per il trasporto privato. Nello stesso evento, tra l'altro, Tesla ha presentato anche il suo robotaxi, chiamato Tesla Cybercab.

Gli interni del prototipo Tesla Robovan

L'idea di un van Tesla non è del tutto nuova. Nel suo "Master Plan Part Deux", l'azienda aveva accennato allo sviluppo di un mezzo di trasporto urbano ad alta densità di passeggeri e alla possibilità di impiegare autobus autonomi. Tuttavia, considerata la nota avversione di Musk per il trasporto pubblico, l'arrivo del Robovan rappresenta una novità significativa.

Non sorprende però del tutto: il mercato dei van elettrici è in forte crescita, con l'arrivo di modelli come il Volkswagen ID Buzz e il Mercedes eSprinter. Anche nel settore commerciale, l'offerta si sta ampliando con veicoli come il Ram ProMaster EV, il Ford E-Transit e il BrightDrop Zevo. Con il Robovan, Tesla si inserisce quindi in questo mercato in forte espansione, proponendo una soluzione innovativa e futuristica per il trasporto di persone e merci.

Voi che cosa ne pensate di questa idea? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.