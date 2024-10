Xbox Game Pass Ultimate in sconto nel pacchetto da tre mesi, ora su Instant Gaming

Con l'arrivo dell'autunno sempre più giochi sono destinati a essere pubblicati e questo significa che sempre più giochi arriveranno su Xbox Game Pass Ultimate. Il servizio di Microsoft di livello massimo è l'unico per avere su console i giochi "gratuiti" pubblicati sin dal D1 ed è certamente un ottimo modo per giocare tanto spendendo poco. Come fare per spendere ancora di meno chiedete? Facile, sfruttate le promozioni di Instant Gaming che permette di acquistare tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate a soli 31,10€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Acquistando così un anno di abbonamento, si risparmia una trentina di euro. Fate inoltre attenzione al fatto che quando aprite la pagina prodotto su Instant Gaming vedrete un prezzo più basso rispetto a quello che vi abbiamo indicato qui sopra. Il motivo è che fino a quando non raggiungete la pagina di pagamento non viene calcolata l'IVA. Il prezzo finale (al momento della scrittura, potrebbe cambiare in qualsiasi momento) è quello che vi abbiamo indicato.