Il case compatto NZXT H3 Flow Micro-ATX è in offerta su Amazon

Design ottimizzato per il flusso d'aria e compatibilità con GPU di grandi dimensioni: vediamo il prodotto in sconto su Amazon.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   11/08/2025
Il case e lo sconto Amazon

Il case compatto NZXT H3 Flow Micro-ATX è acquistabile su Amazon a 69,90€, in calo rispetto al prezzo consigliato di 79,90€. L'offerta include spedizione gratuita e reso senza costi. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Questo case compatto è progettato per ospitare componenti ad alte prestazioni senza sacrificare lo spazio sulla scrivania. La struttura in acciaio con pannelli a maglia ultra-fine garantisce un flusso d'aria ottimale, mantenendo le temperature basse e filtrando efficacemente la polvere.

Raffreddamento versatile e ampio spazio interno

L'H3 Flow supporta fino a sette ventole e radiatori da 280 mm frontali e 240 mm superiori, offrendo ampie possibilità di configurazione per sistemi ad aria o a liquido. È compatibile con schede grafiche fino a 377 mm senza ventole frontali, permettendo l'installazione di GPU di fascia alta.

Completa la dotazione una ventola posteriore F120Q preinstallata, che assicura un flusso d'aria di scarico efficiente fin dal primo avvio. Un'ottima scelta per chi cerca un case Micro-ATX bilanciato tra dimensioni compatte, estetica e prestazioni di raffreddamento.

