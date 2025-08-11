Simon the Sorcerer Origins per PS5 è disponibile in preordine su Amazon

Simon the Sorcerer Origins per PlayStation 5 è prenotabile su Amazon a 29,99€, con prenotazione al prezzo minimo garantito e reso gratuito. Preordinalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Prequel ufficiale della storica serie, questo capitolo rivela le vicende di Simon poco prima del suo primo grande pasticcio magico . Tra un trasloco forzato, un rapporto materno affettuoso ma complicato e una serie di eventi rocamboleschi, assisterete all'inizio (non proprio voluto) della sua strada verso l'eroismo.

Grafica rinnovata e doppiaggio storico

Il gioco sfoggia uno stile artistico disegnato a mano che richiama le avventure grafiche anni '90, arricchito da una risoluzione moderna e dalla voce originale di Simon, interpretata da Chris Barrie. L'esperienza fonde il classico gameplay punta e clicca con elementi contemporanei, offrendo enigmi creativi, macchinari misteriosi e l'immancabile raccolta compulsiva di oggetti.

Tra incantesimi, strumenti alchemici e ricette improbabili, vi troverete a sperimentare soluzioni che potrebbero... funzionare per puro caso. Con il suo sarcasmo, personaggi eccentrici e dialoghi esilaranti, Simon the Sorcerer Origins promette di riportare i fan e i nuovi giocatori in un mondo magico, irriverente e irresistibile.