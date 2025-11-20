Simon the Sorcerer Origins è in offerta su Amazon per il Black Friday

Simon the Sorcerer Origins arriva su Amazon con uno sconto dedicato al Black Friday che riguarda sia la versione Nintendo Switch sia quella PlayStation 5. Entrambe passano dal prezzo precedente di 29,99€ al prezzo scontato di 28,49€ , per una riduzione pari al 5,00%. Si tratta di un taglio contenuto ma comunque interessante per chi vuole aggiungere alla propria libreria il prequel ufficiale della storica serie, riportato in vita con un nuovo stile disegnato a mano e con la voce originale di Simon, interpretata da Chris Barrie. Potete acquistare le versioni da questo link oppure tramite il box sottostante. Questo nuovo capitolo vi porta indietro nel tempo rispetto agli eventi del primo Simon the Sorcerer, mostrandovi un protagonista ancora inesperto ma già alle prese con situazioni assurde . La storia conserva tutto l'umorismo caratteristico della serie, mescolando innocenti disastri magici, sarcasmo in stile British e un viaggio che inizia tra traslochi forzati, tensioni familiari e un cappello che ha già molte avventure da raccontare. Il tono rimane leggero e ironico, perfetto sia per i fan storici sia per chi vuole avvicinarsi alla saga per la prima volta.

Un ritorno all’avventura con uno stile moderno

Le illustrazioni disegnate a mano rappresentano una delle novità più affascinanti, evocando la magia degli anni '90 ma con una resa grafica nettamente superiore. L'impatto visivo si combina con un doppiaggio attento e curato, capace di restituire l'identità originale di Simon e di accompagnarvi tra ambientazioni bizzarre, personaggi eccentrici e dialoghi ricchi di spirito. Il team ha scelto di unire nostalgia e modernità senza allontanarsi dalla natura scanzonata della saga, mantenendo intatti i tratti che l'hanno resa celebre.

Dal punto-and-click classico alle meccaniche più moderne, il gameplay vi chiede di risolvere enigmi creativi, sperimentare con strumenti alchemici e incantesimi improbabili e cercare di non far esplodere nulla più del necessario. È un ritorno alle origini pensato per farvi sorridere, con puzzle originali, interazioni curiose e situazioni surreali che mantengono vivo lo spirito della serie. Lo sconto del Black Friday rende questo nuovo capitolo un'occasione conveniente per tuffarvi di nuovo nel mondo caotico e irresistibile di Simon the Sorcerer.