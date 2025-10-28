La serie Simon The Sorcerer ha una storia lunga e articolata, che l'ha portata a viaggiare per tutta Europa. Nasce in Inghilterra nel 1993 per opera di Simon Woodroffe e dell'editore Adventure Soft (di suo padre, Mike Woodroffe), che lavorano anche ad alcuni dei capitoli successivi. Nella seconda metà del primo decennio del millennio, la serie fu presa in carico dagli sviluppatori tedeschi di Silver Style Entertainment, che svilupparono Simon the Sorcerer 4: Chaos Happens (2007), in cui coinvolsero Woodroffe stesso, e Simon the Sorcerer: Who'd Even Want Contact?! (2009), i capitoli più deboli di una serie già minata da Simon the Sorcerer 3D . Le vicende del maghetto pasticcione sembravano essere definitivamente concluse, o almeno così si pensava fino all'annuncio degli italiani Smallthing Studios di Massimiliano Calamai, che hanno svelato al mondo Simon The Sorcerer Origins, prequel della serie che racconta l'arrivo di Simon nel Mondo Magico. Per chi non lo conoscesse, Calamai è un nome storico dell'industria dei videogiochi italiana, attivo sin dagli anni 90, con alle spalle titoli quali Fightin' Spirit e Pray for Death .

Ritorno alle origini

Simon The Sorcerer era un'avventura punta e clicca classica alla LucasArts che, pur essendo uscita in un'epoca in cui il genere stava già subendo un declino commerciale evidente, riuscì a ritagliarsi un suo spazio grazie a una scrittura brillante, pregna di umorismo inglese, e alla qualità dei suoi puzzle. Quel mondo fatto di giganti addormentati, maghi non proprio brillanti e feste di compleanno tristissime, rapì letteralmente i giocatori.

Gli ultimi capitoli pre Origins provarono strade diverse, per andare alla ricerca di un pubblico moderno, ma fallirono, a causa anche di una scrittura tutt'altro che brillante. Smallthing Studios, che evidentemente ha visto del potenziale in Simon, ha però deciso di provare a rivitalizzare la serie, facendo letteralmente quello che viene annunciato dal sottotitolo del gioco: tornare alle origini. Quindi via gli elementi action e via il 3D, per tornare a un sistema punta e clicca classico, che chiede di cercare e raccogliere oggetti da usare con altri oggetti dello scenario o dell'inventario e di parlare con tanti personaggi differenti, che non mancano di creare delle situazioni esilaranti.

Non che siano assenti degli accorgimenti per rendere il tutto adatto anche a un pubblico che non abbia almeno 40 anni, a partire dall'interfaccia, ottima sia che si giochi con il mouse, sia che si utilizzi un controller, tanto che abbiamo portato a termine l'avventura giocando un po' su di un PC fisso, un po' su Steam Deck (ogni tanto la fisiologia chiama).

C'è anche Sordid, tranquilli

Qualsiasi sistema si utilizzi, i punti interattivi sono sempre chiarissimi, perché possono essere richiamati con la pressione di un tasto, mentre non ci sono ambiguità sulle meccaniche di utilizzo degli oggetti. È presente qualche piccola lungaggine, come dover usare certi oggetti direttamente su Simon invece che poterlo fare nell'inventario, ma sono piccolezze cui ci si abitua velocemente. Manca, invece, un sistema di consigli integrato, tipo quello del recente Return to Monkey Island, che poteva tornare utile ai giocatori meno smaliziati nella seconda parte della storia, quando gli enigmi si fanno più complessi. C'è da dire che ad alcuni avere una guida presente direttamente nel gioco non piace molto come soluzione, perché rappresenta una tentazione a prescindere. Ci troviamo di fronte al classico caso in cui ognuno farà le proprie valutazioni.