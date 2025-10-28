Songs of Conquest ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite

Lo studio di sviluppo Lavapotion e l'editore Coffee Stain Publishing hanno annunciato i nuovi dati di vendita dello strategico a turni fantasy Songs of Conquest , uno dei migliori cloni di Heroes of Might and Magic in circolazione: 750.000 copie . Si tratta di un risultato davvero positivo, per un gioco destinato a una nicchia appassionata che, considerando l'85% di recensioni positive su Steam, deve essere davvero stata soddisfatta.

Un gioco in crescita

"Siamo orgogliosi di annunciare che attualmente Songs of Conquest ha venduto più di 750.000 copie." Troviamo scritto nel comunicato ufficiale, che poi spiega: "Per uno studio piccolo come il nostro, raggiungere questo traguardo significa moltissimo. Ma, più ancora del numero in sé, siamo fieri della straordinaria community che è cresciuta intorno al gioco. La vostra passione, creatività e i vostri feedback continuano a plasmare Songs of Conquest in modi che potevamo solo sognare quando questo viaggio è iniziato."

"Dalle mappe realizzate a mano alle discussioni strategiche dettagliate e ai suggerimenti ponderati, avete contribuito a trasformare questo gioco in qualcosa di vivo e duraturo. Non saremmo qui senza di voi. Da parte di tutti noi, grazie."

Lavapotion ha poi annunciato altre novità in arrivo, come nuovi contenuti, altri aggiornamenti e funzionalità ancora non svelate. Per festeggiare, attualmente Songs of Conquest è scontato del 75%, "un tributo perfetto alle nostre 750.000 copie vendute. Con circa 500.000 utenti che lo hanno ancora nella lista dei desideri, speriamo di convincere alcuni nuovi giocatori a fare il grande passo!" Immaginiamo che l'offerta gli farà vendere qualche altro migliaio di copie.