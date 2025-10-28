Supercomputer IA: AMD sigla un accordo da un miliardo di dollari con il DOE degli Stati Uniti

AMD ha annunciato un accordo con il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DOE) per sviluppare due supercomputer da 1 miliardo di dollari. Si tratta di Lux e Discovery, che saranno ospitati nell'Oak Ridge National Laboratory (ORNL) nel Tennessee. Non è una vera e propria novità, dato che AMD in passato ha contribuito con il governo degli Stati Uniti allo sviluppo di Frontier ed El Captain, quest'ultimo entrato in funzione lo scorso anno presso il Lawrence Livermore National Laboratory. Ebbene, le nuove infrastrutture si basano proprio sul lavoro svolto per il supercomputer Frontier. Vediamo meglio i dettagli.