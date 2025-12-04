Ryzen AI 5 430 Gorgon: le specifiche nei primi benchmark del refresh dei chip AMD per notebook

Le prime informazioni sul Ryzen AI 5 430 confermano che AMD sta preparando un aggiornamento della serie Ryzen AI 300 con una gamma rinnovata che prenderà il nome di Ryzen AI 400. Il modello Gorgon, destinato ai notebook di fascia medio bassa, rappresenta uno dei primi chip individuati nei database di test pubblici. Le indiscrezioni suggeriscono un incremento tangibile delle prestazioni rispetto al Ryzen AI 5 330, accompagnato da una GPU integrata più ampia.

I primi benchmark del chip AMD Ryzen AI 5 430

Il Ryzen AI 5 430 si presenta come un chip entry level basato su architettura Zen 5 con 4 core, 8 MB di cache L3 e 4 MB di cache L2, configurazione simile a quella del modello precedente ma con ottimizzazioni interne. Il TDP dovrebbe continuare a muoversi nel range 15-28 watt, valore tipico delle soluzioni per ultraportatili. Le frequenze operative non sono ancora note, ma i risultati ottenuti nei benchmark suggeriscono un incremento rispetto alla generazione precedente.

Il leak apparso sul database Bapco

La novità più evidente riguarda la parte grafica. Se il Ryzen AI 5 330 integrava una Radeon 820M con 2 compute unit, il nuovo 430 adotta una Radeon 840M dotata di 4 compute unit. Il raddoppio degli elementi di calcolo rappresenta un salto di rilievo per questa fascia, con un potenziale miglioramento nelle applicazioni multimediali, nella grafica leggera e in alcuni scenari di accelerazione tramite GPU.

Il processore individuato nei test utilizza 64 GB di memoria DDR5 5600 all'interno di un notebook basato sulla scheda Korat Plus GPT3, piattaforma di riferimento per entrambe le famiglie Strix e Gorgon. I due progetti condividono infatti lo stesso identificativo di architettura, segno che AMD sta lavorando principalmente su varianti interne e su incrementi mirati senza introdurre modifiche radicali.

Nel benchmark CrossMark il Ryzen AI 5 430 ottiene un vantaggio del 19% rispetto al 330, con miglioramenti in produttività, creatività e reattività del sistema. L'aumento potrebbe derivare da frequenze superiori, ottimizzazioni degli scheduling o affinamenti nella gestione energetica. Il risultato conferma che anche un refresh leggero può portare benefici concreti nei carichi quotidiani.

Le informazioni emerse coincidono con altre indiscrezioni circolate nelle settimane precedenti, in cui appariva una gamma Ryzen AI 400 priva di un quad core nella fascia bassa. Il fatto che il 430 sia ora comparso nei database indica che i piani potrebbero essere cambiati, forse per ampliare l'offerta sotto i modelli dotati di configurazioni più ricche. Intanto AMD ha detto addio alle GPU RDNA, arrivano le CPU Gorgon e Medusa: ecco la nuova roadmap gaming.