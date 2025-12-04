Wreckreation è andato male, l'intero team rischia il licenziamento

A quanto pare il lancio di Wreckreation è andato male e ora l'intero team rischia il licenziamento: lo ha rivelato la CEO di Three Fields Entertainment, Fiona Sperry, in un lungo messaggio in cui ha spiegato quali sono le difficoltà dello studio che ha costruito con fatica negli ultimi dodici anni.
"Oggi sono costretta a condividere uno dei messaggi più difficili della mia carriera: dopo dodici anni trascorsi a costruire e far crescere Three Fields Entertainment, mi trovo nella situazione di dover mettere l'intero team in stato di preavviso di licenziamento", ha scritto la CEO.
"Dalla pubblicazione di Wreckreation, il nostro piccolo studio ha lavorato duramente, con cuore e dedizione, al fine di aggiornare il gioco, ascoltare la community e offrire le correzioni e le funzionalità richieste dagli utenti. Non potrei essere più orgogliosa delle persone con cui ho lavorato e della passione che hanno riversato in questo progetto."
"Tuttavia, la realtà che dobbiamo affrontare ora è difficile. Come studio indipendente, non vedremo alcun ricavo dalle vendite del gioco nell'immediato futuro. Abbiamo dovuto autofinanziare gran parte del lavoro di quest'anno e tutti i contenuti post-lancio."
"Senza l'entusiasmo o il supporto finanziario del nostro publisher per continuare lo sviluppo, semplicemente non possiamo sostenere lo studio nella sua forma attuale. Dunque prendere questa decisione è stato incredibilmente doloroso."
C'è ancora speranza?
Annunciato nel 2022, Wreckreation ha impiegato più tempo del previsto per fare il proprio debutto, e ora è chiaro il motivo. "Si tratta di un momento straziante per tutti noi, e ciò che lo rende ancora più difficile è sapere che avevamo tantissime cose in lavorazione: numerose funzionalità, aggiornamenti e idee creative che eravamo entusiasti di portare nel gioco, molte delle quali mostriamo nel video che condividiamo oggi."
"La mia speranza è che, mostrando pubblicamente questo lavoro, qualcuno là fuori possa vedere lo stesso potenziale e che magari possa emergere un'opportunità", ha continuato la CEO di Three Fields Entertainment.
"Tuttavia, anche se questa speranza non dovesse concretizzarsi, vogliamo che questo resti a testimonianza della nostra visione e della forza, passione e abilità del nostro piccolo team. Credo davvero nel potenziale di Wreckreation e nel talento delle persone che lo hanno realizzato."