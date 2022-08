Wreckreation: trailer d'annuncio per il gioco di guida sandbox dal THQ Nordic's Digital Showcase

Al THQ Nordic's Digital Showcase 2022 è stato annunciato Wreckreation, un nuovo gioco di guida dai creatori di Burnout e Need for Speed. Includerà modalità single player e PvP splitscreeen multiplayer. Il gioco è previsto per PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X|S. Per il momento non è stato indicato un periodo di uscita. Potete vedere il trailer qui sopra.

La descrizione ufficiale recita: "Correre è fantastico! Creare è fantastico! Lo studio di sviluppo Three Fields Entertainment, il team dietro Burnout e Need for Speed, ha unito questi due elementi nel prossimo Wreckreation. Con il cosiddetto live mix, potrete costruire e modificare la vostra pista da corsa mentre voi (e alcuni amici) ci correte sopra. Aggiungete una nuova curva, mettete una rampa per saltare, o semplicemente mettete una papera di gomma gigante in mezzo alla strada, sta a voi decidere!"

"Wreckreation è la casa del vostro MixWorld personale, un regno di corse di 400 chilometri quadrati che potete creare, modellare e distruggere. Wreckreation è stato progettato per essere l'esperienza sandbox open-world definitiva per gli appassionati di guida e di corse. Un mondo completo, progettato da voi o insieme ai vostri amici online. In Wreckreation potrete cercare continuamente di superare voi stessi e il resto del mondo su percorsi e tracciati progettati da voi o dai vostri amici."

Three Fields Entertainment è autore di Dangerous Driving, Danger Zone, Lethal e Dangeroud Golf. Il etam è stato fondato da un gruppo di veterano provenienti da Criterion Games. Il team è esperto di giochi di guida arcade e questo nuovo progetto dovrebbe soddisfare gli appassionati del genere.