Way of the Hunter: nuovo trailer dal THQ Nordic's Digital Showcase 2022

Al THQ Nordic's Digital Showcase 2022 è stato mostrato con un nuovo trailer di Way of the Hunter, un gioco di caccia per PC, PS5 e Xbox Series X|S. La data di uscita è il 16 agosto 2022.

La descrizione di Way of the Hunter recita: "Vivi l'autentica esperienza di una battuta di caccia negli USA e in Europa, esplorando ampi scenari popolati da una fauna straordinariamente realistica. Way of the Hunter ti immerge completamente in un meraviglioso mondo naturale perfettamente interconnesso, dove gli animali si comportano secondo dinamiche reali. Assisti alle mutazioni di complessi ecosistemi in grado di reagire e adattarsi alle tue azioni. Impara tutti i segreti di un vero cacciatore e mettiti alla prova."

"Scegli una delle dettagliate armi disponibili e affronta le sfide della caccia etica, immergendoti in una storia avvincente o godendoti semplicemente lo splendore della natura e l'emozione dell'arte venatoria."

In Way of the Hunter avrai modo di dare la caccia a decine di specie animali incredibilmente dettagliate e caratterizzate da comportamenti realistici. Non manca inoltre un ciclo giorno/notte di 24 ore, con venti e condizioni atmosferiche variabili.