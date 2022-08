Tempest Rising, THQ Nordic punta sugli RTS con l'erede spirituale di Command & Conquer

Tempest Rising, questo il non originalissimo nome del videogioco, è in fatti uno strategico in tempo reale che non cerca nemmeno lontanamente di nascondere quale saga lo ha ispirato. Si tratta di un successore spirituale della gloriosa serie di Westwood Studios in tutto e per tutto, e oggi siamo qui per parlarvene come gli sviluppatori hanno fatto con noi (nella speranza che si riveli un gioco all'altezza della sua "musa").

Dopo l' anteprima di Alone in the Dark , non ci aspettavamo che il focus di THQ Nordic rimanesse sulle vecchie glorie del gaming: infatti l'editore ha deciso di mostrare due titoli piuttosto freschi, praticamente subito dopo quel gradito ritorno. L'ultimo gioco dello showcase, però, era tutto fuorché "nuovo" dal punto di vista concettuale. Se i suoi sviluppatori, gli Slipgate Ironworks , non avessero annunciato il titolo del loro lavoro prima di mostrare un video di gameplay, avremmo giurato di essere di fronte a un nuovo capitolo della serie Command & Conquer, solo ringalluzzito dalle moderne tecnologie di sviluppo.

GD... F?

Tempest Rising: il livello di dettaglio delle unità è notevole anche con una visuale molto ravvicinata

Se qualcuno avesse ancora dei dubbi sul fatto che Tempest Rising sia ispirato alle opere di Westwood Studios, basta dare un'occhiata alla prima delle tre fazioni presentate: i GDF, una forza militare globale delle nazioni unite impegnata a riportare l'ordine dopo un conflitto nucleare. Questi "bootleg GDI" non sono sufficienti a convincervi? Allora sarete lieti di sapere che la guerra atomica sopracitata ha portato alla nascita di una nuova, e volatile, risorsa energetica chiamata Tempest, che funziona in modo pressoché identico al Tiberium: raccoglierla è fondamentale per costruire nuove unità ed edifici, ma rappresenta anche un pericolo per chiunque decida di attraversarne i campi, dato che fa danni a qualunque cosa non sia un raccoglitore dedicato.

Per la cronaca, la fazione di cui abbiamo appena parlato e la raccolta risorse non sono le uniche similarità: lo scheletro del gioco è assolutamente identico a quanto visto in passato: la produzione unità dipende dai classici edifici del genere (caserme, armerie, et cetera), il gameplay è costruito più sulla produzione che sulla microgestione delle singole truppe e vi sono due campagne principali (nonostante le fazioni siano tre, probabilmente per mutuare ancora una volta la dualità GDI versus Nod) con missioni chiaramente pensate per offrire obiettivi chiari e piuttosto variegati, e ovvi elementi interattivi in grado di aiutare il giocatore nella progressione.

E sì, per "elementi interattivi" intendiamo prevalentemente i barili esplosivi: le prime battute del gioco sono zeppe di questi simpatici oggetti cilindrici e colpirli accuratamente garantisce di superare certe schermaglie con un quantitativo minuscolo di perdite. È un espediente "tattico" che nella serie Westwood era per lo più correlato alle missioni alla guida di singole unità eroiche e in Tempest Rising ci sembra marcatamente più diffuso, tuttavia sospettiamo che si tratti per lo più di una scelta introduttiva per facilitare i primi incarichi ai neofiti, che andrà scemando a campagna inoltrata (e potrebbe anche sparire del tutto a difficoltà più elevate).

Nel complesso però, il gameplay del gioco ci è piaciuto parecchio. Molto lavoro è stato fatto sulla potenza dei colpi e sul comparto tecnico, dunque i mezzi sono estremamente dettagliati, e l'impatto di proiettili ed esplosivi è davvero soddisfacente. Inoltre quanto mostrato sembrava esser già piuttosto solido nel pathing delle unità (non abbiamo notato carri armati e soldati fare movimenti inconsulti o impazzire durante il movimento, seppur il giocato non fosse molto longevo).