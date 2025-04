Tempest Rising è stato pubblicato 7 giorni prima per sbaglio e l'editore l'ha lasciato lì, facendo spallucce

Tempest Rising darà dei bonus extra ad alcuni giocatori

Il team ha confermato la cosa tramite Steam, pubblicando un messaggio di scuse e dando informazioni ai giocatori che hanno comprato le edizioni speciali.

Il team ha scritto: "Come molti di voi hanno notato, Tempest Rising è stato inaspettatamente reso disponibile per tutti i giocatori che hanno preordinato il gioco. Mentre il team lavorava rapidamente per risolvere il problema, ha realizzato che la soluzione più semplice è stata quella di pubblicare il gioco a tutti. Ciò significa che è possibile acquistare l'edizione Standard o Deluxe e giocare oggi stesso!".

"Tutti i giocatori possono ancora ottenere il bonus pre-ordine "Commander Pack"! Acquistando una delle due edizioni del gioco prima delle 16:00 di giovedì 24 aprile, riceverete l'accesso immediato in-game a tutti i contenuti bonus".

"Con questo nuovo giorno di lancio, sappiamo che il periodo di sblocco anticipato di 7 giorni promesso per i possessori della Deluxe Edition non è più valido. Siate certi che non ci siamo dimenticati di voi. Per dimostrare il nostro apprezzamento per il vostro sostegno, stiamo lavorando a nuovi contenuti esclusivi nel gioco per compensare questo cambiamento dell'ultimo minuto nei nostri piani di rilascio. Condivideremo ulteriori informazioni su questi contenuti sostitutivi non appena possibile. Vi ricordiamo che la vostra Deluxe Edition include ancora l'Artbook digitale di Tempest Rising e l'intera colonna sonora digitale del gioco composta da 41 tracce".

"Il Ranked Matchmaking e le classifiche erano state originariamente promesse per il 24 aprile e, pur avendo anticipato l'uscita del gioco, rilasceremo comunque entrambe le funzionalità in questa data."

