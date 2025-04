Arriva il primo aggiornamento maggiore di Tempest Rising che aggiunge la modalità classificata e le classifiche

L'editore 3D Realms e lo studio di sviluppo Slipgate Ironworks hanno pubblicato il primo aggiornamento maggiore dello strategico in tempo reale Tempest Rising , che oltre a sistemare molti dei bug residui, introduce la modalità classificata e le classifiche, per dare una spinta maggiore al titolo in ambito competitivo. C'è anche un nuovo trailer di lancio esteso, che celebra l'arrivo del gioco, avvenuto il 17 aprile su PC.

Novità in arrivo

L'aggiornamento è stato pubblicato oggi ed è solo il primo passo del supporto di Tempest Rising, che presto aggiungerà tanti nuovi contenuti, tra cui la possibilità di mettersi in coda con gli amici, la modalità Spettatore, nuove opzioni per le partite schermaglia, e la fazione giocabile Veti, già vista nella campagna (ma non utilizzabile).

Tempest Rising ha fatto registrare un buon lancio, con l'88% delle più di 3000 recensioni ricevute dagli utenti che è di segno positivo e con picchi di giocatori che si sono avvicinati alle 10.000 unità. Non male per una produzione comunque piccola, per quanto ben fatta.

L'Edizione Standard di Tempest Rising è disponibile su Steam a € 39,99. È inoltre acquistabile l'Edizione Deluxe a € 49,99, che include il gioco base, un artbook digitale con illustrazioni e lore del gioco, e la colonna sonora digitale con 41 tracce del leggendario compositore di Command & Conquer Frank Klepacki, oltre ad artisti apprezzati dalla community come Michael Markie, Hexenkraft, Music Imaginary (Cielecki/Skorupa/Wierzynkiewic) e Sigurd Jøhnk-Jensen.