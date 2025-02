Disponibile una nuova demo di Tempest Rising, con la campagna single player da provare

L'editore 3D Realms e lo studio di sviluppo Slipgate Ironworks hanno lanciato una nuova demo di Tempest Rising, strategico in tempo reale fantascientifico che guarda ai classici del genere, in particolare alla serie Command & Conquer. Lo hanno fatto in occasione del Next Fest di Steam, evento dedicato a mettere in contatto sviluppatori e giocatori, nonché a far provare a questi ultimi i giochi in anteprima, ovviamente su PC.