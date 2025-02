MSI Claw 8 AI+, abbiamo provato il PC handheld che punta a ridefinire la fascia alta

C'è fermento nel mercato dei PC Handheld. Valve ha strutturato una nuova e lucrativa vena da sfruttare con Steam Deck e adesso i produttori hardware di tutto il mondo stanno provando a inserirsi in quella che non è più da tempo una nicchia. Lo fanno subodorando nuovi guadagni, ma per noi videogiocatori questo è interessante perché i nuovi attori portano con loro un bagaglio tecnico e di esperienza che un'azienda come quella di Gabe Newell, nata come software house e divenuta publisher prima e produttore hardware solo ultimamente, non può avere. Marchi come MSI, per esempio, possono vantare anni di esperienza nella creazione di periferiche da gioco e componenti per computer che le consentono di trovare soluzioni efficienti e all'avanguardia, offrendo oltretutto un elevato grado di affidabilità. Facendo leva sui propri punti di forza l'azienda Taiwanese vuole settare nuovi standard nel campo dei PC handheld con MSI Claw 8 AI+ , un piccolo, grande concentrato tecnologico che in 8 pollici prova a fondere PC, console e dispositivi mobile.

Caratteristiche tecniche di MSI Claw 8 AI+

Steam Deck è una gran macchina, su questo non ci piove. Però sono passati tre anni dalla sua commercializzazione, un tempo davvero enorme per un dispositivo tecnologico. SteamOS, oltretutto, se da una parte è uno dei più chiari vantaggi della "console" di Valve, dato che consente di avere un sistema operativo fortemente ottimizzato, orientato al gaming e con Steam integrato alla perfezione, dall'altra limita le capacità multimediali e produttive del device. È vero che è sempre possibile installare Windows 11, ma il dual boot non è una cosa particolarmente comoda e comunque l'OS di Microsoft non si adatta alla perfezione a questo tipo di uso.

Questo cappello introduttivo per dire che MSI Claw 8 AI+ entra a gamba tesa nel discorso offrendo il meglio o quasi che la tecnologia mette sul mercato in questo momento, in modo da offrire giochi che girano meglio e più a lungo, con oltretutto la possibilità di espandere ulteriormente l'esperienza con le due porte Thunderbolt 4 che consentono di collegare una GPU e monitor esterni, per un gaming da salotto. E grazie a Windows 11, forse non si avrà l'OS meglio ottimizzato sul mercato, ma si possono giocare a tutti i videogiochi mai approdati su PC, avere accesso al Play Store di Android e oltretutto essere pienamente compatibile con tutti i software disponibili sul mercato, dalle app video ai programmi per la produttività.

Questo è possibile grazie al processore Intel Core Ultra 7 258v e 32 GB di RAM LPDDR5x-8533 integrati direttamente nel SoC in modo da avere il minimo di latenza possibile. Come GPU abbiamo una Intel Arc da 140V e ovviamente il pieno supporto allo standard XeSS. Questo vuol dire (secondo MSI, dobbiamo ancora verificare con mano tali dati) il 50% di prestazioni in più con il 40-50% di consumi in meno rispetto alla precedente Claw. In altre parole 4 ore di batteria con videogiochi piuttosto impegnativi e ben 28 ore guardando video in Full HD. Questo grazie alla batteria da 80 Wh.

Lo stick sinistro di MSI Claw 8 AI+, la croce direzionale digitale e due dei quattro tasti funzione frontali

Come diceva una vecchia pubblicità, però, la potenza è nulla senza controllo. Per questo motivo MSI ha integrato un sistema di ventilazione Cooler Boost HyperFlow con due ventole e due pipe pensato sia per raffreddare la componentistica interna, sia per sparare fuori l'aria calda senza friggere le mani degli utenti. In altre parole la temperatura non dovrebbe mai superare gli 82 gradi (44 la minima) evitando al contempo fenomeni di throttling delle prestazioni.

Questa potenza è messa al servizio di un pannello lucido da 8 pollici con risoluzione Full HD+ (1920 x 1200), 120 Hz di refresh rate, pieno supporto al VRR, touch a 10 punti, con la capacità di coprire la scala RGB al 100% e con una luminosità di 500 nits, che dovrebbe essere sufficiente per qualunque ambiente casalingo e per le zone non particolarmente soleggiate. Stick e dorsali sono costruiti con Hall Effect per evitare fenomeni di drifting, sono presenti 4 tasti funzione per richiamare i vari overlayer per gestire il dispositivo e modificare al volo le prestazioni e due tasti funzione sul retro per eventuali macro.

Il retro di MSI Claw 8 AI+ è studiato per massimizzare la dissipazione grazie al sistema Cooler Boost HyperFlow

Chiudono le specifiche un modulo Wi-Fi 7 con Bluetooth 5.4 e due speaker integrati che garantiscono un audio il 72% più potente rispetto al modello precedente con il 10% di distorsioni in meno. Inoltre è un PC Copilot+, essendo basato sull'architettura Lunar Lake di Intel e questo potrebbe rendere felici chi cerca questo genere di integrazione.

Scheda tecnica di MSI Claw 8 AI+