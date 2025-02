Svelati i requisiti PC di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Konami ha svelato i requisiti minimi e raccomandati della versione PC di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater tramite la pagina del gioco su Steam, che abbiamo riportato di seguito.

Sulla carta non parliamo di specifiche particolarmente esosi, per quanto non sono stati indicati i target di risoluzione, framerate e impostazioni grafiche, il che impedisce di avere un quadro completo. A ogni modo, per i requisiti consigliati Konami suggerisce una scheda video RTX 3080 accompagnata da un processore i7-8700K o un Ryzen 5 3600. Lo spazio di archiviazione indicato, invece, è di 100 GB, anche se le dimensioni finali del titolo potrebbero essere più basse.