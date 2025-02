Metal Gear Solid Delta Snake Eater avrà una modalità extra esclusiva per Xbox e una esclusiva per PS5/Steam

Pare infatti che la versione Xbox del videogioco di Konami includerà una modalità che non è presente nelle versioni PS5/Steam , le quali a propria volta avranno una modalità non presente sulla console di Microsoft.

Allo State of Play del 12 febbraio, Sony ha messo in mostra un trailer di Metal Gear Solid Delta Snake Eater , ovviamente in versione PS5. Di norma non ci sono differenze tra i trailer per una versione o l'altra, ma a questo giro è così.

I trailer di Metal Gear Solid Delta Snake Eater nella varie versioni

Precisamente, viene indicato che nelle versioni PS5 e Steam di Metal Gear Solid Delta Snake Eater sarà inclusa una modalità Snake vs Monkey. Non si tratta in realtà di una novità visto che il trailer in questione era stato condiviso per sbaglio poco tempo fa da Sony e quindi avevamo già idea che qualcosa di questo tipo sarebbe arrivato.

Nella originale Snake vs Monkey era necessario stordire le scimmie di Ape Escape e poi catturarle. Non è detto che la nuova versione sia identica e Konami afferma che più dettagli saranno condivisi in futuro.

La versione Xbox della modalità extra di Metal Gear Solid Delta Snake Eater non sarà però basata su Ape Escape, ma su Bomberman. Tecnicamente il video non dice il nome del personaggio, visto che scrive "Snake vs ???", ma l'immagine di sfondo mostra chiaramente Bomberman con un effetto camouflage.

Anche in questo caso dovremo attendere per avere più dettagli dedicati alla modalità della versione Xbox di Metal Gear Solid Delta Snake Eater. È possibile che in realtà il minigioco sia lo stesso ma che l'unica differenza sia l'aspetto del personaggio, anche se Bomberman è un po' più aggressivo rispetto alle scimmie di Ape Escape. Non ci resta che attendere. Nel frattempo, ricordiamo la data di uscita di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.