Un leak svela il design e le specifiche tecniche di Samsung Galaxy A56 5G

L'informatore Evan Blass avrebbe condiviso nelle ultime ore diverse immagini inedite di Samsung Galaxy A56 5G. Come si può evincere dalle foto in questione, appare subito chiaro che il nuovo modello di fascia media disporrà di uno schermo piatto, con un notch punch-hole in corrispondenza della sua parte superiore. Generalmente, la serie A di Samsung monta un display Super AMOLED: in questo caso di parlerebbe di una diagonale da 6,6 pollici , con risoluzione 1080 x 2400 pixel e frequenza d'aggiornamento pari a 120 Hz.

Samsung Galaxy A56 5G: quando uscirà?

Ad oggi non conosciamo ancora una precisa data d'uscita per Samsung Galaxy A56 5G. Considerando l'uscita del precedente modello a marzo dell'anno scorso, è plausibile aspettarsi indicativamente lo stesso periodo per il lancio.

Samsung Galaxy A56 5G

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta di pure e semplici supposizioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia produttrice sudcoreana. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.