Apple avvia un nuovo studio sulla salute con iPhone, Apple Watch e AirPods

Apple ha annunciato il lancio dell'Apple Health Study, uno studio innovativo che coinvolgerà gli utenti di iPhone, Apple Watch e AirPods per approfondire il legame tra tecnologia e salute. La ricerca, accessibile tramite l'app Apple Research, sarà aperta ai residenti negli Stati Uniti che rispettano i requisiti di età e completano il processo di consenso informato.

Apple ha scelto di collaborare con il Brigham and Women's Hospital , affiliato alla Harvard Medical School, per garantire la solidità scientifica dello studio. Questo istituto è noto per il suo contributo alla ricerca sulla salute pubblica e la medicina preventiva, elementi chiave per il successo dell'iniziativa.

Tecnologia e prevenzione: l’impegno di Apple

Lo studio si basa sulle esperienze maturate con progetti precedenti come l'Apple Women's Health Study, l'Apple Hearing Study e l'Apple Heart and Movement Study, ampliandone la portata per offrire una visione più completa della salute e del benessere degli utenti.

Apple Health Study

Con questa iniziativa, Apple conferma il proprio impegno nell'integrazione tra tecnologia e salute, mettendo a disposizione degli utenti strumenti avanzati per monitorare il proprio stato fisico e mentale. L'app Apple Research, disponibile su App Store per iPhone e Apple Watch, è stata aggiornata per includere il nuovo studio, offrendo ai partecipanti l'opportunità di contribuire a una ricerca innovativa che potrebbe influenzare il futuro della salute digitale.