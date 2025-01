Apple Watch SE 3, la nuova generazione è in arrivo nel 2025 con funzionalità inedite per la salute

Apple Watch SE 3: le novità attese

Secondo quanto riportato dal giornalista Mark Gurman di Bloomberg, la terza generazione di Apple Watch SE potrebbe portare con sé dei cambi sostanziali, sia in termini di design che di funzionalità inedite.

Apple Watch SE 3 (immagine puramente indicativa)

Partiamo prima di tutto dal design, che a differenza dei modelli standard e Ultra (per i quali non ci aspettiamo particolari rivoluzioni) verrà probabilmente stravolto, abbracciando per la prima volta l'utilizzo della scocca in plastica, già vista ormai una decina d'anni fa su iPhone 5c, uscito in differenti colorazioni. Tra le novità maggiormente attese troveremo probabilmente un servizio di coaching basato sull'intelligenza artificiale, oltre che un'app Salute totalmente rinnovata. I nuovi Apple Watch Series 11 e Ultra 3 dovrebbero inoltre introdurre nuove funzionalità come la registrazione della pressione arteriosa, in concomitanza con il lancio delle nuove AirPods dotate di sensori per la frequenza cardiaca.