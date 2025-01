La sceneggiatura di Kingdom Come: Deliverance 2 è davvero enorme: una foto lo dimostra

Cifre che rendono il nuovo progetto di Warhorse Studios il gioco con la sceneggiatura più corposa di sempre , come ha avuto il piacere di ribadire anche il game director Daniel Vavra.

Danny ha anche aggiunto un confronto diretto con il primo capitolo della serie, che contava un totale di circa 800.000 parole mentre Kingdom Come: Deliverance 2 si spinge fino a 2,2 milioni di parole .

Non ci era tuttavia ancora capitato di vederla rappresentata in una foto , e così lo youtuber ESO_Danny ha provveduto a colmare questa mancanza con uno scatto che ritrae la stampa fronte / retro dello script.

La sceneggiatura di Kingdom Come: Deliverance 2 è davvero enorme , e come già sappiamo al momento del lancio diventerà la più lunga nella storia dei videogiochi, superando quella di Baldur's Gate 3.

Scontro fra titani

È noto dallo scorso agosto che Kingdom Come: Deliverance 2 contiene più testo di Baldur's Gate 3, a ulteriore conferma di come questo sequel si ponga ambizioni davvero importanti sotto il profilo del comparto narrativo.

Considerando peraltro la qualità della scrittura che abbiamo avuto modo di sottolineare nella nostra recensione di Kingdom Come: Deliverance, non si tratterà certamente di parole buttate al vento o di inutili lungaggini, bensì dei tanti tasselli di una storia che non mancherà di appassionarci nuovamente.

Ormai non manca molto, fra pochi giorni potremo tornare a seguire le vicende di Henry in Kingdom Come: Deliverance 2, che sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 4 febbraio.