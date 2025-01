Shunsui Kyoraku mostra le sue abilità in Bleach: Rebirth of Souls con un nuovo gameplay trailer

Proseguono i trailer di Bleach: Rebirth of Souls a mano a mano che ci avviciniamo alla pubblicazione del gioco, in programma per marzo. Questa volta il protagonista del nuovo filmato è Shunsui Kyoraku, il capitano dell'ottava Divisione del Gotei 13 e abile spaccino che impugna una coppia di lame.

La Zanapkuto di Shunsui, Katen Kyokotsu, prende la forma di una coppia di armi, una katana e una wakizashi, grazie al quale può eseguire dei rapidi fendenti e tecniche speciali, come un vortice che intrappola e danneggia gli avversari colpiti, offrendo un'ottima finestra al giocatore per mettere a segno ulteriori attacchi. Tuttavia, la vera peculiarità di questo personaggio è rappresentato dal suo potere Awakening, che costringe lui e l'avversario a sottostare a delle regole di combattimento speciali, ottenendo dei potenziamenti o dei depotenziamenti.