Microsoft ha brevettato un sistema per creare e modificare le trame dei giochi con l'IA

Microsoft ha brevettato un sistema che utilizza una intelligenza artificiale generativa al fine di creare e modificare trame per i giochi: il documento, depositato nel corso del 2024, può ora essere consultato liberamente.

Per come sono stati immaginati nel brevetto, questi strumenti potrebbero consentire agli sviluppatori di personalizzare l'esperienza anche attraverso un sistema di feedback e di sfruttare l'IA per generare rapidamente contenuti rilevanti ai fini della narrazione.

Il documento illustra anche in che modo questa tecnologia potrebbe essere utilizzata in un gioco sandbox preesistente come Minecraft, permettendo agli utenti stessi di richiedere nuove meccaniche, nuovi personaggi e nuove storie che l'intelligenza artificiale potrebbe generare al volo.

Inutile dire che, come per tutti i brevetti, stiamo parlando di possibilità che non si concretizzeranno necessariamente ma che senza dubbio Microsoft sta valutando ed esplorando nel tentativo di comprendere la reale fattibilità di un sistema simile.