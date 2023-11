Xbox e Inworld uniscono le forze per creare personaggi e storie tramite IA

Microsoft ha annunciato una partership con Inworld AI per creare degli strumenti di sviluppo Xbox che permettano agli sviluppator idi realizzare personaggi, storie e quest tramite l'intelligenza artificiale.

Per chi non lo sapesse, Inword AI è una piattaforma che permette di creare personaggi tramite IA in grado di interagire in maniera credibile e naturale con gli utenti, che possono essere usati per vari scopi, come ad esempio i videogiochi, ma anche a fini formativi e didattici.

Questa collaborazione pluriennale includerà una serie di toolset basati sull'IA, tra cui l'"AI design copilot" che gli sviluppatori Xbox potranno sfruttare per creare script di gioco e dialoghi a scelta multipla, e l'"AI character engine" che può essere integrato nei giochi e usato per generare in maniera dinamica storie, missioni e dialoghi.

"Qui a Xbox crediamo che con strumenti migliori i creatori possano realizzare giochi ancora più straordinari", spiega Haiyan Zhang, general manager di AI Gaming presso Xbox.

"Questa partnership riunirà: l'esperienza di Inworld nel lavorare con modelli generati tramite IA per lo sviluppo dei personaggi, le soluzioni di IA all'avanguardia di Microsoft basate sul cloud, tra cui Azure OpenAI Service, le conoscenze tecniche di Microsoft Research sul futuro del gaming e i punti di forza del Team Xbox nel rivoluzionare strumenti di creazione accessibili e responsabili per tutti gli sviluppatori."