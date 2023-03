Xbox: le IA avranno un ruolo positivo nel futuro dei videogiochi, dice Phil Spencer

Secondo Phil Spencer, il capo della divisione gaming di Microsoft, l'utilizzo di intelligenze artificiali nei videogiochi porterà grandi benefici all'industria e gli ingegneri della compagia specializzati in questa materia stanno già lavorando a stretto contatto con i team di sviluppo di Xbox.

"L'intersezione tra intelligenza artificiale e gioco è sempre stata presente. E ora la capacità dell'IA sta diventando sempre più grande", ha detto Spencer in un'intervista a XboxOn.

Come sappiamo, Microsoft ha stretto un accordo da 10 miliardi dollari con OpenAI, il creatore di ChatGPT, segno che l'azienda ripone grande fiducia nelle IA e nei benefici futuri di questa tecnologia. Per quanto riguarda i videogiochi, ha aggiunto che in realtà in questo ambito le IA vengono sfruttate fin dai tempi di Pong e che di conseguenza avranno un ruolo importante anche in futuro.

"[l'IA] avrà un ruolo nei videogiochi. Lo ha sempre avuto. Sono entusiasta di parte del lavoro che il team sta facendo. Dà loro più libertà creativa", ha detto. "Che si tratti di fisica simulata, rendering 3D, tecnologia audio di alta qualità. Penso che quando dai ai nostri creatori nuovi strumenti con cui giocare, poi ci lavorano. A volte ci vogliono un paio d'anni per trovare il ritmo di come tutto potrebbe combaciare. I nostri creatori ora trascorrono molto tempo con i nostri ingegneri di intelligenza artificiale pensando a come questa possa essere una forza additiva e positiva nei giochi che stiamo costruendo".

Nella stessa intervista, Phil Spencer è tornato a parlare dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft e in che modo farà bene a tutti, aziende e giocatori.